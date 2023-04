C'est une belle initiative dans nos campagnes. Depuis cinq mois, une épicerie solidaire et itinérante sillonne les routes de Meurthe-et-Moselle. Deux fois par mois, le camion se rend de commune en commune dans le sud du département pour aider les plus démunis et les plus isolés. À l'origine du projet : la Banque Alimentaire et l'association Le Cabas 54. La première fournit les denrées alimentaires, la seconde s'occupe de les distribuer.

Des colis à petits prix

À l'intérieur du camion, des cagettes sont remplis de produits de première nécessité. "On trouve de tout, des produits secs, de la farine, des pâtes et du riz mais aussi des produits frais, du fromage, des fruits et des légumes", énumère Yves Hoffmann, président du Cabas 54. Les tarifs pratiqués sont très intéressants, un colis coûte en moyenne 1€50. "C'est symbolique, les bénéficiaires ne sont pas très riches, ils vivent souvent sous le seuil de pauvreté, surtout dans notre région", indique Pascal, bénévole de la Banque Alimentaire.

Les colis coûtent moins de deux euros et contiennent des fruits et des légumes © Radio France - Justine Claux

L'accès à l'épicerie se fait en fonction des ressources. "Ce sont majoritairement des femmes seules, avec ou sans enfants, qui sont les plus demandeuses", explique Philippe Julien, président de l'association en Meurthe-et-Moselle. Le public n'a pas besoin de se déplacer, c'est le camion qui vient à eux. Deux fois par mois, il traverse les secteurs du Val de Lorraine, du Saintois, du Lunévillois, du Toulois et du Bayonnais. "Dans la ruralité, les gens sont parfois âgés, malades ou handicapés, ils n'ont pas non plus de moyens de transport", insiste Gilbert, bénévole de la Banque Alimentaire.

Au total, plus d'une centaine de familles bénéficient de l'épicerie solidaire. Les associations recherchent d'ailleurs des bras supplémentaires pour assurer les tournées et lancent un appel au bénévolat.