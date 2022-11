Une épicerie solidaire mobile à la rencontre de ses bénéficiaires dans le Ponthieu et le Marquenterre

Une toute nouvelle initiative solidaire dans le Ponthieu et le Marquenterre : le camion "Solid'Truck", lancé par l'association de Valloires Domicile, qui dépend de l'Abbaye de Valloires à Argoules, vient de fêter son premier mois d'existence. Cette épicerie solidaire mobile a commencé ses tournées tout début septembre dans cinq communes. A chacune son jour de tournée : mercredi au Crotoy et à Vron ; le jeudi à Crécy-en-Ponthieu et Yvrencheux ; le vendredi à Fort-Mahon, et une fois par mois à Ligescourt. Les bénéficiaires, qui sont 11 pour le moment, sont des personnes de 60 ans, handicapées ou isolées, qui habitent ce territoire très rural, soumis à d'importants problèmes de mobilité. Les produits sont fournis par la Banque alimentaire de la Somme, et également ponctuellement par des supermarchés.

"Toucher des gens qui n'osent pas demander de l'aide"

Dans le panier de Solange, des oignons, des pommes de terre, du lait, des petits suisses ou encore des lentilles. 3,24 euros pour ce panier, qui aurait coûté 10,77 euros en supermarché : trois fois moins cher qu'en magasin pour cette habitante d'un village près de Crécy, qui vient ici depuis un mois : "Les prix sont imbattables". La retraitée complète si nécessaire en supermarché ou en épicerie.

Solange, qui touche une petite retraite, a hésité avant de demander de l'aide. Et c'est justement ce public que Mylène Merchez, la responsable de l'épicerie, veut cibler : "On sent qu'il faut rassurer : dire aux gens que s'ils ont besoin de soutien trois mois où on vient les soutenir dans leurs finances, c'est sans problème. C'est aussi ces gens-là qui ne sont pas non plus forcément connus des services sociaux et qui n'osent pas demander, qu'on aimerait toucher peu à peu". Pour déposer son dossier, il faut soit se rapprocher d'une assistante sociale, soit contacter directement Valloires Domicile.

Le dispositif élargi début 2023

Tout en faisant leurs courses, les bénéficiaires trouvent aussi dans l'épicerie mobile un lieu d'échange : "Les gens ne viennent pas juste chercher des denrées, souligne Priscilla Peuvrel, la gestionnaire de l'épicerie. Ils y trouvent un lieu de discussion : passer ne serait-ce qu'une demi-heure ou 1h, ça fait toujours plaisir".

L'épicerie aimerait compter 30 bénéficiaires à la fin de l'année. Dès janvier 2023, le dispositif sera ouvert aux moins de 60 ans du Ponthieu et du Marquenterre qui touchent le RSA.