Une épicerie solidaire pour les étudiants ouvre ses portes sur le campus de Laval

Dès ce mercredi 3 février, une épicerie solidaire pour les étudiants du campus de Laval va ouvrir ses portes à l'initiative de la Banque Alimentaire, de la Croix-Rouge et du conseil départemental de la Mayenne. De plus en plus d'élèves se retrouvent en difficultés financières à cause de la Covid-19.

On les surnomme "les nouveaux pauvres du Covid" : les étudiants. Ils sont plus de 1.800 sur le campus de Laval, et certains sont en très grandes difficultés, psychologiquement mais aussi financièrement depuis le début de la crise. Alors à partir de ce mercredi, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire et le Conseil départemental de la Mayenne ouvrent une épicerie solidaire pour eux.

Plats sous-vide, pains, confiture, produits d'hygiènes, l'épicerie est en fait un modulaire installé sur le parking d'une des résidences universitaires. Les responsables de l'université de Laval espèrent désormais que les étudiants les plus pauvres pousseront les portes de cette épicerie. "On a une petite partie d'élèves qui se tournent vers nous que s'ils sont vraiment en difficulté, quand ils craquent. Mais beaucoup d'autres n'osent pas en parler. Ni aux adultes, ni à leurs copains. Et eux on ne les voit pas" explique Jean Labourdette, directeur de l'école d'ingénieur de Laval.

7 kilos par semaine

Croisés devant un local vélo, Ogier et Mathieu acquiescent. Dans leur classe, ces deux étudiants en informatique voient bien que certains camarades rencontrent des problèmes depuis la crise de la Covid-19, mais de là à en parler. "C'est jamais facile d'aller réclamer quelque chose à quelqu'un. S’il y a des copains en difficultés, je ne le vois pas... et ce n'est pas des sujets qu'on aborde entre nous finalement. On parle jamais argent" explique le duo. En toute discrétion, les étudiants pourront se servir gratuitement dans l'épicerie, et dans une limite de sept kilos par semaine. En juin prochain, les aliments et les produits d'hygiène deviendront peut-être payants en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.