Une équipe pour aider à la relance de l'économie dans la région de Brest

100 milliards d'euros : c'est le montant annoncé par le gouvernement pour son plan de relance de l'économie, en septembre. Objectif : revenir, d'ici 2022, à un niveau d'activité semblable à celui d'avant la crise du coronavirus, grâce à des aides et appels à projets variés, en direction des entreprises mais aussi des acteurs publics.

Un plan de relance très utile mais complexe

"Ce plan est très utile, il est opportun, mais il est en même temps complexe. Il est par ministères, il est en silos, par exemple sur les filières aéronautiques, les filières automobiles, etc. Bref il est complexe, et on a pensé nécessaire de créer une équipe dédiée", explique Michel Gourtay, vice-président de Brest Métropole en charge de l'économie.

Elle doit permettre de faciliter l'accès à ces aides pour tous, entreprises, collectivités, mais aussi acteurs du public comme les universités, les grandes écoles ou encore les offices HLM, dans la région brestoise.

Une quinzaine de personnes pour accompagner les entreprises et les acteurs publics

Composée d'une quinzaine de personnes spécialisées dans l'accompagnement des entreprises et des structures publiques, cette équipe doit permettre de répondre aux questions, d'aider à monter des dossiers, mais aussi de démarcher les acteurs économiques du bassin de Brest, qui bien souvent ne savent pas qu'ils sont éligibles aux aides de l'État. Avec comme but "qu'aucun acteur ne passe à côté d'une opportunité du plan de relance", détaille Michel Gourtay.

Ces aides ciblées concernent trois axes : la transition écologique, la compétitivité et l'innovation. Toute personne ayant un projet qui pourrait développer l'un de ces domaines et souhaite avoir des précisions ou un accompagnement pour bénéficier de ce plan de relance, peut contacter l'équipe support au plan de relance au 02 98 00 38 00 ou par mail : contact@relance.bassindebrest.bretagne.org