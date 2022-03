Une erreur de calcul fait perdre à des employés de Stellantis Sochaux jusqu'à 6000 euros de salaire

Dans un arrêt rendu ce mois-ci, la cour d'Appel de Versailles donne raison à la CGT de PSA, qui estimait que les salariés du VSD étaient pénalisés par une erreur de calcul de leurs salaires. A Sochaux, plus de 800 salariés ont perdu entre 50 et 150 euros par mois pendant 3 ans selon le syndicat.

Plus de 800 salariés de Stellantis à Sochaux auraient perdu entre 50 et 150 euros par mois pendant 3 ans, de 2017 à 2020, s'alarme la CGT locale. Le syndicat se base sur un arrêt rendu le 3 mars dernier par la cour d'appel de Versailles. Pour la justice, PSA a fait une erreur de calcul dans les heures de nuit des équipes de fin de semaine : les VSD, ainsi que les SD, c'est à dire ceux qui travaillent le vendredi samedi dimanche. Pour certains le manque à gagner est estimé à près de 6000 euros. Se basant sur un accord d'entreprise signé en 2005, La cour d'appel de Versailles ordonne ainsi à PSA d'appliquer "la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de fin de semaine".

La CGT espère des régularisations rapidement

La CGT, qui mène un bras de fer juridique avec PSA sur ce sujet depuis de nombreuses années, a envoyé un courrier à la direction afin de savoir de quelle manière le constructeur automobile va réagir et indemniser les salariés lésés. Pour Franck Plain, représentant CGT à Sochaux, le geste de la société doit se faire rapidement : "Ça fait quand même des années que les choses durent et on trouve cela particulièrement inacceptable. La direction centrale traîne des pieds et on doit se bagarrer pour avoir notre dû".

Une régularisation qui serait ainsi bienvenue, surtout au moment "où l'entreprise annonce à 13 milliards de bénéfices 3 milliards pour les actionnaires, où les difficultés sont de plus en plus grandes pour les familles, les ouvrières qui sont seules à élever leurs enfants, les couples, les travailleurs en général. Avec une inflation à 4%, il serait quand même de bon ton de régulariser. Et vite".

Des permanences pour les salariés concernés

Le syndicat appelle les salariés mais aussi anciens salariés ou intérimaires à se présenter à la CGT PSA du site de Sochaux pour constituer un dossier. Des permanences sont ainsi organisées les 30 mars, les 6, 13, 20 et 27 avril, ainsi que le 4 mai.