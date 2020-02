Une étiquette pour mesurer le bien-être animal sur les poulets de Carrefour

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la question du bien-être animal. Après le groupe Casino c'est maintenant Carrefour et Super U qui vont utiliser l'étiquette bien-être animal pour les millions de poulets qu'ils vendent chaque année.

Les poulets de Loué portent l'étiquette bien-être animal depuis plus d'un an

Carrefour annonce qu'il va apposer l'étiquette définissant le bien-être animal sur les poulets qu'il vend dans ses rayons, et ce à partir du 18 février prochain. Cela représente 20 millions de poulets par an. Le groupe Super U va également adopter ce dispositif.

L'idée, c'est de permettre aux consommateurs de choisir en toute connaissance de cause. Alors que 80 % d'entre eux disent être préoccupés par le bien-être animal.

Le principe est le même que pour les œufs sur lesquels une note de 0 à 4 indique si ce sont des œufs bio, s'ils ont été élevés au sol ou en cage ou s'ils viennent d'élevage en batterie.

Cet indicateur a été conçu par trois ONG dont la Fondation droit animal. Pour l'élaborer, 200 critères, qui portent sur les conditions d'élevage, de transport et d'abattage, sont passés au crible et en fin de compte il y a cinq notes, de A, supérieur, à E minimal en passant par bien, assez bien et standard.

- - -

Une initiative lancée fin 2018

C'est le groupe Casino (qui comprend les enseignes Géant, Casino, Monoprix et Franprix) qui a lancé cet étiquetage fin 2018, comme les poulets de Loué. Il s'est aussi engagé à ce que d’ici 2026, 100% des poulets commercialisés sous les marques distributeurs du groupe soient étiquetés niveau “C – Assez bien” ou plus. Et donc à exclure la catégorie la moins bonne de ses rayons. Il est maintenant suivi par Carrefour et Super U mais aussi Galliance le deuxième producteur de volailles en France. A terme, cette étiquette pourra aussi être apposée sur toutes les viandes, mais aussi les yaourts.