Une étude lancée sur le retour du ski alpin à Ventron dans les Vosges

Comment relancer le ski alpin à Ventron dans les Vosges ? Les remontées mécaniques sont arrêtées depuis fin 2020 et un arrêté préfectoral, car elles ne sont plus aux normes ou n'ont pas été inspectées dans les temps. L'ancien patron Thibault Leduc, décédé , avait décidé d'arrêter le ski alpin face au manque chronique de neige et aux lourds investissements nécessaires. Alexandre Keff et Pierre Singer, les nouveaux propriétaires du site de l'Ermitage Frère Joseph, vont construire des hébergements mais sans ski dans un premier temps. Une étude doit démarrer, sous l'égide du conseil départemental, pour savoir comment relancer le ski alpin sur place.

ⓘ Publicité

À lire aussi Après la neige, la deuxième vie des remontées mécaniques dans les Vosges

Une étude qui devrait rendre ses conclusions en fin d'année et qu'attend la maire et conseillère départementale Brigitte Vanson : "c'est presque repartir d'une feuille blanche. Il faut qu'on redéfinisse l'hiver mais aussi l'été et toute l'année, trouver un pôle d'activités [...] en maîtrisant les coûts de fonctionnement". La question financière sera déterminante. L'étude devra donner des pistes sur les remontées mécaniques à rénover et celles à abandonner. Il s'agira de trouver un modèle économique permettant à un futur exploitant de s'y retrouver.

Brigitte Vanson est persuadée que le ski a encore un avenir à Ventron : "le site est bien protégé et la neige peut rester jusqu'en avril. S'il y a de la neige, il faut travailler avec et s'il n'y en n'a pas, travailler autrement [...] Il y a quelque chose à faire à côté de la Bresse et Gérardmer. Les gens recherchent aussi une petite station familiale. C'est ce que nous pouvons offrir".

L'étude devrait démarrer dans les prochaines semaines.