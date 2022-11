Une étudiante montpelliéraine a fait un tour de France des associations à vélo grâce à Wweeddoo

Après son grand voyage à vélo, Julia Morath a échangé le casque de cycliste contre un grand chapeau marron. L'étudiante en biologie à l'université des sciences de Montpellier a pris une année de césure après sa licence. Elle en a profité pour mener un projet qui lui tenait à cœur. Pendant l'été 2022, elle est allée à la rencontre d'associations qui étudient et protègent la faune sauvage.

Elle en a profité pour mener des entretiens filmés avec les personnes qui travaillent dans ces associations. Des vidéos qu'elle postera ensuite sur Youtube. Un voyage que l'étudiante montpelliéraine a fait en vélo ! Et pour le mener, elle a été aidée par l' entreprise Wweddoo qui accompagne les jeunes à mener des projets.

Entretien avec Julia Morath, étudiante montpelliéraine qui a été aidée par Wweeddoo pour mener son projet de tour de France des associations à vélo.

Après trois ans de licence de biologie à l'université des sciences de Montpellier, qu'est-ce-qui vous a motivée à partir faire un tour de France des associations en vélo ?

Tout d'abord, j'avais envie de découvrir la France, mais surtout de monter un projet de médiation scientifique puisque je poursuis maintenant en master de médiation scientifique. Donc, le but c'était d'aller à la rencontre d'associations qui étudient et protègent la faune sauvage. Pour interviewer les gens qui se trouvent derrière ces associations, filmer leurs actions, ce qu'ils font concrètement. Pour en faire des reportages qui seront diffusés sur YouTube.

Mon plus grand but, c'était vraiment d'apprendre à connaître toutes ces associations qui sont en réalité très peu connues par le grand public. Tout ce qui est faune sauvage, finalement, il y en a très peu de gens qui connaissent. L'aspect scientifique peut nous paraître des fois très lointain de la société. Et donc le but, c'était vraiment de les faire connaître, de montrer aussi toute la diversité d'animaux qu'on a en France. Et puis, par la même occasion, avec l'aspect vélo, de faire découvrir nos régions.

Comment Wweeddoo vous a aidée à mener ce projet ?

Wweeddoo c'est vraiment une plateforme qui m'a permis d'avoir un support sur lequel trouver des contacts, des conseils, avoir des gens qui peuvent répondre à mes questions, mes interrogations. Parce que le plus dur, quand on a un projet comme ça, c'est de savoir par où commencer.

Et puis ensuite ça m'a permis de répondre à des appels à projets pour récolter des bourses. Et puis mettre une cagnotte en ligne. C'est vraiment une plateforme où j'ai pu tout mettre en place pour être accompagnée dans mon projet.

Par exemple, vous avez fait une collecte de fonds pour réussir à mener ce projet ?

Oui, j'ai fait une collecte de fonds. Au début, j'avais mes amis proches. Et puis après des personnes d'un cercle beaucoup plus large, des amis d'amis, puis après des gens que je ne connaissais pas forcément qui ont pu être touchés et qui ont pu contribuer.

Et puis j'ai participé à des appels à projets, donc des entreprises, des associations qui mettent en place des bourses sur différents critères que l'on peut obtenir si on répond à l'appel.

Comment, concrètement, Wweeddoo vous a accompagnée. Est-ce que c'est une personne qui est en lien téléphonique avec vous ou est-ce que vous avez des rendez vous en personne ?

On a une personne qui nous est attribuée, qui est disponible pour répondre à nos interrogations et à nos appels durant toute la semaine et tout au long de notre projet. Donc là encore, aujourd'hui, j'ai fini mon tour de France à vélo, mais je peux avoir des interrogations sur comment maintenant diffuser toute cette information. Ils sont toujours là pour m'accompagner, me donner des conseils, des contacts, me rediriger. Donc c'est vraiment un suivi de A à Z sur le long terme.

Pour les étudiants et étudiantes qui voudraient mener un projet personnel et qui voudraient être aidés par Wweeddoo. Comment les contacter ? Comment faire pour être aidé comme vous ?

C'est assez simple. Sur la plateforme, on peut déposer un projet à n'importe quel moment, même si c'est qu'à l'état d'idée. Donc on peut commencer à décrire un petit peu notre projet et eux après vont nous contacter pour nous demander où on en est, etc. Ils nous demandent si on a besoin d'aide, quand est-ce qu'on compte le mettre en place.

Est-ce que c'est gratuit ?

Oui, tout à fait.

Pour suivre la suite du projet de Julia Morath, cliquer ici.

Pour déposer un projet sur le site de Wweeddoo, cliquer ici.

