Une ex-mascotte veut se reconvertir en taxi animalier dans l'Orne

L'idée de changer de métier a traversé l'esprit de Romain Marcq pendant le premier confinement, au printemps dernier. "J'ai perdu tous mes contrats de mascottes et comme le président a dit qu'il fallait rebondir, j'ai rebondi sur ce projet de taxi animalier."

Exit donc les photos avec les petits et les grands, place au transports de chiens, de chats, de NAC, les nouveaux animaux de compagnies, comme les lapins, les furets ou les serpents. Des trajets pour aller chez le vétérinaire ou au toilettage par exemple.

Taxi animalier, un métier qui n'en est qu'à ses débuts selon Romaric Marcq. Mais pour l'instant, le projet n'est pas encore lancé, la crise sanitaire retarde la création de l'entreprise, la formation et l'acquisition du fameux taxi.

Le trentenaire envisage un début d'activité au printemps prochain, le temps de mettre quelques sous de côté. Et les mascottes dans tout ça ? Elles sont pour l'instant bien rangées.

On verra bien, là j'attaque mon nouveau projet. Si on me demande de faire encore la mascotte, je le ferais peut-être quand même, je ne les vends pas, ça m'a coûté assez cher.