"Une excellente saison" dans les campings des Pyrénées-Orientales malgré le pass sanitaire

C'est l'un des baromètre de l'économie du département : la fréquentation dans les nombreux campings et clairement, l'un des principaux représentants des campings dans les Pyrénées-Orientales affiche un grand sourire ! Ce n'était pourtant pas gagné : malgré le pass sanitaire et la situation sanitaire inquiétante du début de l'été dans le département, "les mois de juillet et d'août ont été très bons dans le département et le mois de septembre lui est globalement extraordinaire", témoigne Paul Bessoles, le patron du camping Le Dauphin à Argelès-sur-Mer et président de l'association "Camping 66", qui fédère une cinquantaine d'établissements.

"On est sur des chiffres meilleurs qu'une année d'avant-Covid. Nos clients n'ont pas pu venir en avril-mai puisque nous étions fermés, ils se sont reportés vers l'été et l'après saison". Les campings, situés près des stations thermales, ont aussi bénéficié de la réouverture des différents bains.

Peu de Britanniques

Seul bémol, les campings qui accueillent beaucoup d'étrangers ont, eux, connu un été plus calme. "_Les étrangers sont moins venus, surtout les Britanniques. Quelques tour-opérateurs, qui fonctionnent habituellement avec une importante clientèle venue de Grande-Bretagne, ont dû trouver cet été d'autres client_s", affirme Paul Bessoles ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon.