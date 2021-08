Une factrice sarthoise écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer le transfert du centre de tri de sa commune

Conseillère municipale au Grand-Lucé (Sarthe) et élue CGT, la factrice Isabelle Aubert a écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer le transfert du centre de tri de sa commune vers Ecommoy, à 20 kilomètres. Une décision "illogique" et "un non-sens écologique", selon la Sarthoise.

Dans quelques semaines, les facteurs du Grand-Lucé (Sarthe) vont déménager et rejoindre un nouveau grand centre de tri à Ecommoy, à 20 kilomètres de leur actuel lieu de travail. La décision, annoncée en avril 2021 et qui a donné lieu à des manifestations, ne passe toujours pas. La factrice Isabelle Aubert a donc décidé d'écrire à Emmanuel Macron.

De nombreux kilomètres en plus

Conseillère municipale du Grand-Lucé et élue CGT, Isabelle Aubert qualifie cette réorganisation voulue par La Poste de "non-sens écologique" : "Tous les facteurs du Grand-Lucé habitent le canton du Grand-Lucé. Et là, on va faire minimum 40 kilomètres à vide avec notre voiture personnelle, sans transporter la moindre lettre, en plus du trajet avec la voiture de La Poste et de notre tournée. Moi je ne suis pas rentrée à La Poste pour faire chauffeur routier".

Isabelle Aubert critique aussi l'impact économique pour les facteurs. "Actuellement, je me rends à mon travail à pied. Là, moi, je perds au moins 150 euros de pouvoir d'achat par mois avec le carburant, et ma paye n'augmente pas".

Sur France Bleu Maine, l'élue souligne que la commune du Grand-Lucé fait partie du dispositif "Petite ville de demain" : "On a signé la convention pour éviter de dépeupler nos campagnes et La Poste fait le contraire de ce que demande l'Etat".