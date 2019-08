Une famille auxerroise part pour une mission humanitaire en Haïti

Clotilde et Nicolas, les parents et leur quatre enfants, Louis-Joseph, Brune, Cyriaque et Amicie

Depuis plusieurs années, Clotilde et Nicolas parlaient de partir dans un pays pauvre. C'est désormais une réalité. Au mois de septembre prochain , l'ONG catholique Fidesco les envoie en Haïti pour deux ans, pour vivre et travailler auprès de la population locale. Là bas, les habitants subissent encore les conséquences du séisme de 2010 et du passage de l'Ouragan Matthew en 2016 qui avait fait plus de 500 morts et laissés 175 000 personnes sans-abris.

Plus chaud , plus de moustiques , une alimentation moins variée et beaucoup moins de confort

Alors si la démarche de Clotilde et Nicolas peut paraître un peu folle-on part rarement dans l'inconnu avec quatre enfants, dont l’aîné à 10 ans- elle est mûrement réfléchie selon Clotilde. "On sentait qu'ils nous manquait un sens à ce que l'on vit au quotidien. On ne s'accomplissait pas pleinement. Aujourd'hui on est certain que c'est là bas qu'on s'épanouira. Alors c'est vrai que pour les enfants surtout, le changement va être complet. Rien que le climat. Il va faire beaucoup plus chaud, il y aura beaucoup de moustiques. On va avoir une alimentation beaucoup moins variée qu'ici et puis l'école sera aussi un grand changement pour les enfants." Avec également beaucoup moins de confort qu'en France ajoute Nicolas. "On va loger dans une habitation que met l'ONG à notre disposition à Port au Prince. Il n'y aura l’électricité que quelques heures par jour; pas d'eau potable. Et pour trouver de la nourriture et des vêtements , on sait que ce sera compliqué. On a prévenu les enfants que ce ne sera pas le même confort qu'ici à Auxerre. On verra comment on appréhende ça une fois sur place."

Nicolas : "former des élèves, en plomberie, électricité et informatique, pour aider à la reconstruction du pays"

A Port au Prince, Clotilde, ingénieure de formation, sera conseillère pédagogique . Elle sera notamment chargée de poursuivre la mise en place de la nouvelle réforme de l'enseignement secondaire en Haïti. Quant à Nicolas, directeur administratif d'une grande entreprise à Auxerre, il occupera le poste de directeur d'une école professionnelle. "L'idée c'est de former des élèves, en plomberie, électricité et informatique, pour aider à la reconstruction du pays. Mon rôle sera d'encadrer les professeurs, d'assurer le suivi pédagogique des élèves. De réaliser des entretiens , de leur faire passer des examens. De discuter avec les parents. Avec Clotilde on va se mettre au service des plus pauvres, et tenter d'être au plus près de leurs besoins. "

Néanmoins Nicolas reste très lucide concernant la mission de son couple à Haïti, qui doit durer deux ans. "Evidemment, on sait très bien qu'on ne va pas changer le monde, mais on va essayer d'aider les gens à avoir un niveau de vie meilleur. "

Clotilde et Nicolas font partis de la centaine de nouveaux volontaires Fidesco qui s'apprêtent à partir pendant un ou deux ans en Haïti, au Timor Oriental, en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays.