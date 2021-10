Une famille d'Avion privée d'électricité pendant une nuit malgré un délai laissé par Engie

Pendant plusieurs heures entre mardi soir et mercredi matin, une famille d'Avion dans le Pas-de-Calais s'est vu coupé son électricité, alors même qu'Engie leur avait laissé vendredi dernier un délai de 20 jours. Au grand énervement du maire qui a pris samedi un arrêté pour interdire ces coupures.

Vendredi dernier, le 8 octobre une famille d'Avion dans le Pas-de-Calais reçoit un courrier de la part de son fournisseur d'électricité Engie. Depuis plusieurs mois, cette famille avec un couple et ses 6 enfants a du mal à payer ses factures. Dans ce courrier, une invitation à régulariser sous 20 jours ces impayés, avant une éventuelle coupure d'électricité. Sachant qu'à partir du 1er novembre, la trêve hivernale interdit les coupures d'électricité ou de gaz.

Mais à peine 4 jours plus tard, ce mardi soir, le courant est coupé, avant même le délai de 20 jours indiqué dans le courrier envoyé par Engie. Le maire d'Avion, Jean-Marc Tellier, qui avait pris samedi un arrêté municipal pour interdire ces coupures avant le début de la trêve hivernale, décide d'héberger la famille pour la nuit dans une structure de la commune. "Quand vous avez des mineurs à qui on leur donne comme perspective de s'éclairer à la bougie on les met en danger avec un risque d'incendie, en les laissant dans le froid.", s'agace Jean-Marc Tellier.

Le courant rétabli le lendemain matin

Le lendemain matin, le maire réussi à avoir au téléphone un représentant d'Engie et le courant est rétablie dans l'habitation de la famille qui regagne son domicile. "Dans mes pouvoirs de maire, il y a le fait de protéger ma population.", explique Jean-Marc Tellier, d'où la publication ce samedi de cet arrêté interdisant les coupures, qui n'a pas encore été annulé par la préfecture du Pas-de-Calais. De son côté Engie n'a pas souhaité communiquer sans avoir plus de détails sur la situation de cette famille.