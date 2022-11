Une famille privée d'eau depuis quatre mois

"La situation est indigne pour mes enfants", alerte Diego Ponce Benitez, père de famille et sans eau courante depuis juillet dernier. Ce dimanche 20 novembre, les membres du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples se sont mobilisés à l'Isle-sur-la-Sorgue pour tenter de venir en aide à un couple d'origine espagnole et leurs cinq enfants. La dizaine de militants ont distribué des tracts pendant le marché pour sensibiliser les passants sur la situation de cette famille.

ⓘ Publicité

"Je ne veux pas être considéré comme un squatteur"

L'histoire commence en septembre 2021 lorsque Diego Ponce Benitez s'installe à l'Isle-sur-la-Sorgue. Un ami lui propose de reprendre le bail de son appartement car il retourne en Espagne. Diego accepte et reçoit une attestation d'hébergement de la part de son ancien collègue de travail. Mais après plusieurs semaines, inquiet de ne pas recevoir la reprise de bail officielle, il contacte sa propriétaire qui refuse de lui fournir ce papier.

La femme de Diego et ses cinq enfants le rejoignent en novembre 2021. La vie est déjà difficile à sept dans un 50m2. Le père de famille effectue toutes les démarches administratives nécessaires à la régularisation de sa situation et continue de demander à sa propriétaire la reprise du bail de son ami. Par ailleurs, il a payé sa caution et paie son loyer chaque mois depuis son entrée dans le logement.

En mars dernier, par peur d'être expulsé, il dépose une main-courante auprès des autorités. "Je ne veux pas être considéré comme un profiteur ou un squatteur", insiste Diego démuni. Il effectue également une demande de logement social pour que tout rentre dans l'ordre rapidement.

Un trop faible débit au robinet

C'est ici que le bât blesse. Début juillet, l'eau s'est arrêtée de couler au robinet. "Il faisait 40 degrés, on ne pouvait pas faire notre toilette, les enfants ont même commencé à avoir des plaques rouges sur la peau", se souvient Ramona, la femme de Diego. L'eau a été coupée, puis elle est revenue avec un débit trop faible pour permettre à la famille de vivre dans de saines conditions. Mais ils n'ont rien dit à personne et se sont débrouillés.

En septembre, c'est une des filles du couple qui en parle à son institutrice à l'école. "Quand elle m'a dit en espagnol et en pleurant qu'ils n'avaient plus d'eau je pensais que la situation datait de quelques jours. Mais j'ai rencontré les parents et j'ai compris que ça faisait déjà plusieurs semaines", raconte Anaïs Escriba. Elle est membre du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Elle décide alors de saisir son association. Mais chaque médiation organisée par le collectif échoue. Pourtant, le code civil est clair : "Le bailleur est obligé d'entretenir [un bien] en état de servir à l'usage pour lequel [il] a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail"

Une rencontre en mairie le mois prochain

Quatre mois plus tard, ce n'est plus la chaleur qui inquiète mais le froid. "Les radiateurs fonctionnent avec de l'eau mais il n'y en a pas, alors le collectif leur a prêté des chauffages électriques en attendant", indique Anaïs Escriba qui prête déjà sa salle de bain chaque semaine aux enfants. Diego reste positif : "J'ai foi en la République Française et dans les valeurs qu'elle défend à commencer par la dignité humaine."

La propriétaire n'a pas répondu pour l'instant aux sollicitations de France bleu Vaucluse mais une réunion avec le maire, Pierre Gonzalvez, est prévue le 6 décembre prochain.