Une famille s'apprête à accueillir des personnes âgées ou handicapées à domicile

A Malay-le-Grand (Yonne), la famille Lamarre vient de recevoir l'agrément du Conseil Départemental pour deux places d'accueil. Un choix de vie pour ce couple avec deux enfants où le partage et l'échange sont des valeurs très importantes.

C'est un mode d'accueil trop méconnu à destination des personnes âgées ou handicapées dépendantes. Dans l'Yonne, une quarantaine de familles sont agrémentées pour accueillir chez elle, toute l'année, une ou plusieurs personnes. Une solution pour celles et ceux qui ne se voient pas vivre en maison de retraite par exemple.

Dans cette famille, on préfère nous prévenir, "c'est une maison vivante ici !" La preuve, les animaux y ont leur place explique le mari, Stéphane

"Une personne âgée qui était chez elle, qu'on envoie en maison de retraite, son petit chat, elle ne peut pas le prendre. Nous on peut"

Dans leur maison au pied de l'église du village de Malay-le-Grand (Yonne), Céline et Stéphane ont aménagé deux chambres pour personnes à mobilité réduite. Des travaux réalisés eux-mêmes, pendant un an, Stéphane étant artisan il a cessé son activité pour réhabiliter 45 m² inhabités jusqu'ici. Céline, ancienne cheffe de service en institution espère désormais qu'à domicile, elle pourra mieux s'occuper des personnes :"Je suis là tout le temps pour accompagner les personnes lorsqu'elles ont besoin d'aide. On a même prévu un appel malade dans les chambres qui directement dans ma chambre à moi."

Un choix professionnel qui engage toute la famille

Ce choix professionnel de Céline, la maman, engage toute la famille. Mais sa fille Mathilde (17 ans), n'est pas surprise : "on a été habitué à ce qu'il y ait souvent du monde à la maison. Surtout en été, maman ne sait jamais pour combien de personnes elle va devoir faire à manger le midi et le soir." Sauf qu'accueillir des personnes dépendantes, ce n'est pas comme recevoir des amis reconnait la benjamine, Natacha (9 ans): "Au début je me suis dit, chouette il y aura des invités tout le temps à la maison. Mais maintenant je ne sais pas trop quoi dire. Lors d'une visite, il y avait une personnes, elle était un petit peu Alzheimer, elle me posait tout le temps les mêmes questions." Et Natacha conclut en souriant, "je me suis dit que ça allait être compliqué."

Et oui, il faudra apprendre à vivre avec d'autres et chacun devra faire des efforts ajoute Stéphane

"On a l'expérience d'avoir hébergé un ami de longue date pendant trois ans et demi. Que ça se passe bien ou mal, cela ne tient pas à grand-chose. Donc c'est une attention de tous les jours, donc ce n'est pas neutre sur le fonctionnement de la famille."

Mais Céline et sa famille en sont convaincus, les rencontres sont une richesse: "C'est toujours intéressant de rencontrer des gens d'origines diverses, avec des expériences parfois complètement inattendues." Et découvrir les autres cela peut se faire autour de multiples activités, du jardinage au bricolage en passant par tous types d'ateliers créatifs, poterie, peinture ou même pyrogravure.