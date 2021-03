Une femme piétinée lors de la vente du robot Monsieur Cuisine du Lidl de Vendin-le-Vieil

Le supermarché Lidl écoulait ses derniers stocks de robot Monsieur Cuisine Connect à des prix très attractifs ce vendredi matin. Au lieu de 359 euros, le robot était vendu 279 euros. L'enseigne est susceptible de ne plus pouvoir vendre son robot culinaire, si la justice donne raison au fabricant allemand Thermomix, sorti avant.

A Venden-le-Vieil, ce matin vers 8h20, une femme a même été piétinée suite à un mouvement de foule à l'intérieur du magasin Lidl. La femme a été blessée légèrement et transportée par les sapeurs pompiers au centre hospitalier de Lens. Elle n'a même pas eu son robot. A Marquette-lez-Lille, pas de cohue ni de mouvement de foule mais par contre, Sophie s'est levée tôt ce matin pour obtenir le fameux robot : "J'ai pris pour une copine qui habite Paris parce que les magasins de la région parisienne n'en n'ont plus. Je suis arrivée pour 7 heures et il y avait déjà quatre monsieurs, à 8 heures il y avait une queue énorme. Quand le magasin a ouvert on s'est dirigé directement à la caisse où on a payé un ou deux appareils et une fois qu'on avait le ticket on allait à la réserve pour récupérer le robot. Il n'y avait pas comme on peut voir sur certaines vidéos des gens qui s'arrachent les robots. A 8h09, il n'y avait plus rien. Il y a eu 100 personnes qui ont appelé pour être sur d'avoir un robot. On a vu quand il y a eu le black friday ou la fameuse vente du pot de nutella, on le sait que ça va être la course." Sophie a donc bien eu raison de se lever tôt puisqu'elle est repartie avec son robot.

Laurédana est venue en avance également mais elle est repartie bredouille : "A l'ouverture, ça a été très très vite, à 8h02 il n'y avait plus de robots disponibles. Certaines personnes sont reparties avec deux à trois robots dans leur caddie, c'est limite quand on sait qu'il n'y en a pas beaucoup de disponible. On sentait qu'il y avait un peu de tension, mais rien de dangereux."