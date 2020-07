Une Fête des Brocs à Mont-de-Marsan les 14 et 15 août

La traditionnelle Fête des Brocs de Port-de-Lanne aura lieu cette année... mais à Mont-de-Marsan ! Elle se tiendra les 14 et 15 août dans le parc Jean Rameau et sur la place Francis Planté. À cause de la crise sanitaire, le Conseil municipal de Port-de-Lanne a pris la décision d'annuler l'édition 2020. La ville de Mont-de-Marsan a donc saisi cette opportunité pour l'importer chez elle.

Près de 400 exposants vendront leurs marchandises anciennes et autres antiquités. Des exposants qui viennent de partout : France, Belgique, Espagne ou encore Angleterre. C'est l'un des plus gros événements de l'année pour ces brocanteurs professionnels.

Habituellement, 40.000 visiteurs se retrouvent sur deux jours à la Fête des Brocs à Port-de-Lanne. Cette année, ce sera 2500 visiteurs maximum dans l'enceinte de la brocante, mesures sanitaires obligent.

"Hors de question de faire prendre le moindre risque aux visiteurs"

La Fête des Brocs sera d'ailleurs en mode coronavirus, insiste le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot : "On travaille main dans la main avec les services de la préfecture, parce qu'il est hors de question de faire prendre le moindre risque aux visiteurs".

Parmi les mesures qui seront mises en place : une brocante délimitée et fermée par des barrières, distribution de masques aux visiteurs à l'entrée, comptage des personnes entrantes et sortantes pour ne pas dépasser 2500 visiteurs en même temps, et mise à disposition de gel hydroalcoolique sur tous les stands. Un parcours sera également défini et matérialisé par des flèches pour éviter les attroupements. "On espère bien évidemment que la situation sanitaire n'évoluera pas en mal, ajoute Charles Dayot. Il faut être très vigilant."

"L'occasion de prouver qu'on est capable de le faire"

Charles Dayot est très heureux d'organiser cette célèbre brocante à Mont-de-Marsan. Il ne le cache pas : il aimerait que la commune devienne le lieu incontournable de la Fête des Brocs. "C'est notre ambition ! J'ai beaucoup de respect pour la brocante de Port-de-Lanne, j'y vais régulièrement. Mais on ne veut priver personne de quoi que ce soit... Là, l'opportunité fait qu'on peut installer cette fête ici. Cela sera quand même l'occasion d'essayer de prouver aux brocanteurs, aux acheteurs et à l'organisateur qu'on est capable de le faire."

L'objectif de Charles Dayot est d'installer dans la durée une Fête des Brocs à Mont-de-Marsan : il espère qu'elle pourra à l'avenir avoir lieu tous les étés. "Ici, à Mont-de-Marsan, on a tout pour bien accueillir les gens. On espère que ça va convaincre tout le monde qu'on peut le faire durablement !"