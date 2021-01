Une galette très spéciale rend hommage aux infirmières et pompiers de Saint-Florent-sur-Cher

Un parfum de pâte feuilletée et de frangipane chaude flotte dans la boutique du Fournil de Breuil de Saint-Florent-sur-Cher. Mais en ce moment, la boulangerie-pâtisserie fleure bon la solidarité. Dans chaque galette des rois vendue cette année, Gilles et Isabelle Blin ont caché une fève en hommage aux infirmières et aux pompiers de la commune. Dix photos prises pour l'occasion à l'effigie de la "première ligne" face à l'épidémie, imprimées sur 1 200 fèves fabriquées en France.

Charlotte Feve est infirmière libérale et infirmière-pompier à Saint-Florent-sur-Cher. Elle découvre son visage et celui de ses collègues sur les petits disques de porcelaine. "Sur cette fève, tous les cabinets de Saint Flo sont représentés. Je suis là, il y a Valérie, Cécile, Stéphanie, Isabelle et Valérie ... et là c'est une photo de notre véhicule de pompiers à la caserne." Alors, la photo est réussie ? "Très bien ! Franchement, on nous reconnaît !", s'exclame-t-elle dans un grand éclat de rire.

"Ce qui est touchant c'est de mettre les infirmiers et les pompiers à l'honneur, surtout par rapport à ce qu'on a vécu pendant cette période de Covid", salue-t-elle.

Les galettes du Fournil de Breuil sont confectionnées sur place © Radio France - François Chagnaud

Un euro reversé aux Pupilles de la Nation à chaque vente

Les boulangers-pâtissiers Gilles et Isabelle Blin sont derrière cette idée. "Je me suis mis en contact avec les infirmières de Saint Florent. Elles ont été d'accord pour faire la photo. C'est parti de là", explique le boulanger, en plein travail, quelques jours avant l'Epiphanie. En plus de ce geste symbolique, il a décidé d'agir. "Cette année, au lieu d'offrir la bouteille de cidre _avec chaque galette, on reverse un euro aux Pupilles de la Nation des pompiers_", explique-t-il.

Les 1 200 fèves sont fabriquées en France. "On travaille avec la société Panissiel avec qui on avait déjà travaillé l'an dernier. On avait fait les monuments de Saint-Florent, ça avait très bien marché. Alors cette année on refait la même chose avec les infirmières et les pompiers", détailles Gilles Blin.

1 200 fèves en édition limitée

Et ce dimanche, les clients défilent pour acheter leur hommage à la frangipane."Ça tient toujours à cœur d'aider ceux qui en ont besoin. Bien entendu, avec la Covid on sait qu'ils sont en première ligne et qu'ils sont affectés par cette pandémie", affirme Jean-Luc. Et pour ne rien gâcher, lorsqu'on lui demande comment il trouve la galette du Fournil de Breuil, aucune hésitation : "Elle est bonne ! C'est pour ça que je reviens ici !"

Le Fournil du Breuil a vendu 220 galettes depuis ce début d'année mais compte bien écouler le stock de fèves, même avec une Epiphanie 2021 précoce.