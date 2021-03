"Une fierté de voir ce site renaître" : sur l'ancien site de Saipol à Dieppe, le chantier avance bien

Un bâtiment gris, de 24 mètres de haut, au milieu du chantier. Il n'y manque que le toit. Une grue est en train d'y hisser une grande pièce de plusieurs dizaines de tonnes. "C'est le premier élément autre que du béton que nous mettons dedans, se félicite Jean-Philippe Puig, directeur général du groupe Avril, co-dirigeant de l'usine. "C'est un sécheur, pour le colza. Avec ça, nous allons produire des protéines alimentaires, c'est une première mondiale !"

Des protéines alimentaires destinées à faire des steaks végétaux, par exemple. Pour le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, voir cette usine s'installer est une satisfaction : "les procédés ici et l'innovation que l'on va avoir vont permettre de faire parler du site, et du savoir-faire de nos salariés dans le monde entier. Donc c'est une fierté. On fait la démonstration qu'on peut développer l'industrie et prendre soin de la nature."

D'autant plus que l'endroit est tristement historique. Ici, il y a trois ans, une explosion causait la mort de deux personnes. Le maire l'assure, la sécurité sera ici renforcée.

Les protéines végétales : un secteur en pleine expansion

Dans le détail, la graine de la fleur de colza sera écrasée. On retrouve une partie liquide, l'huile et une partie solide, qui va devenir la protéine grâce au travail dans cette usine, appartenant au groupe Olatein, partenaire d'Avril. "Tout le monde parle des protéines végétales. C'est en pleine expansion", explique Jean-Philippe Puig. Le marché pèse 10 milliards d'euros à l'international, "et cela va doubler dans les prochaines années."

Le président de la région Normandie, Hervé Morin, est aussi de la visite, il se réjouit de voir rapidement sortir de terre cette usine : "Une telle innovation chez nous, c'est une satisfaction, surtout dans un secteur en vogue comme celui-là. Ils n'étaient pas obligés de venir ici, à Dieppe, on a su les attirer, on a pris le projet aux Hauts-de-France, donc on est contents", lâche-t-il dans un sourire. La région a participé financièrement au projet.

L'usine devrait être inaugurée dans le courant de l'année 2022.