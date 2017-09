Une file d'attente au Stade de France pour... rencontrer des employeurs !

La 4e édition du "salon de l'emploi et de la formation" a fait le plein ce mercredi à Saint-Denis. Installé pour la première fois dans les salons du Stade de France, l'événement a attiré près de 3000 candidats.

Une centaine d'entreprises, institutions ou de formateurs et presque 3000 candidats : le salon de l'emploi et de la formation a fait le plein, ce mardi, à Saint-Denis. Il s'était installé pour la première fois dans l'enceinte du prestigieux Stade de France. Une adresse facile d'accès, qui a donc permis à exactement 2973 candidats de s'y rendre, selon les comptes du réseau national des missions emploi, organisateur de l'événement.

Reportage au Stade de France pour le Salon de l'emploi et de la formation Copier

"C'est permettre de rencontrer des entreprises auxquelles le demandeur d'emploi n'aurait pas forcément pensé" explique Agathe Bédossa, conseillère à la mission emploi de Drancy. "Symboliquement, depuis ce lieu un peu prestigieux qu'est le Stade de France, c'était bien pour nous d'envoyer un petit coucou à Paris et ailleurs en disant que cela peut fonctionner ici et pas de discrimination à avoir" souligne pour sa part Jérôme Laverny, directeur de la mission emploi de Drancy et initiateur du réseau national des missions emploi. "