Une file d'attente pour protester contre la fermeture du bureau de poste de Sorigny

"La décision de fermeture est financière", explique le conseiller municipal, Jonathan Leprault, qui fait partie de la minorité au conseil. Il était d'ailleurs le seul élu présent pour ce rassemblement. Le bureau de poste ne rapporterait pas assez. Et cela irrite beaucoup les habitants, qui craignent une disparition de ce service public indispensable pour eux.

Un service important dans ce bourg

Beaucoup de personnes âgées vivent dans ce bourg, certaines se déplacent souvent dans ce bureau. Comme Régine, 70 ans : "au moins une fois par semaine, je viens retirer de l'argent pour ma fille handicapée. J'ai sa tutelle. Il n'y pas que moi, des personnes y viennent tous les jours", explique-t-elle. "Beaucoup de services de La Poste peuvent se trouver ailleurs, notamment via Internet. Mais encore 10, 15% des gens, comme des personnes âgées ont besoin de se rendre sur place. On ne peut pas les laisser tomber", ajoute Jonathan Leprault.

Une solution : créer un relais La Poste chez un commerçant

C'est la solution privilégiée, d'après le conseiller municipal. Sauf qu'elle ne satisfait pas tout le monde. D'abord le primeur qui pourrait être éligible n'est pas tout prêt, il faut faire un peu de route. Ensuite, les services seront réduits. Car la Poste est aussi une banque, via La Banque Postale. Et un commerçant ne peut assurer les mêmes services et la même confidentialité qu'un employé formé. C'est ce qui inquiète certains retraités qui ont des comptes à La Poste. Régine exprime même le souhait de retirer ses comptes de la Banque Postale.