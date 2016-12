Une fin d'année très chargée pour les notaires

Alors que vous êtes nombreux à profiter des vacances entre Noël et le jour de l'an, c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année pour les notaires en ce moment. Ils font des journées à rallonge pour boucler les ventes, les donations et les successions.

Passé Noël et en attendant le jour de l'an, c'est calme en ce moment dans beaucoup d'entreprises. Vous êtes nombreux à être en vacances ou à lever un peu le pied au boulot. En revanche, la fin de l'année, c'est une période très chargée pour les notaires ! Ils font des journées à rallonge en ce moment pour boucler les ventes immobilières, les donations et les successions avant la fin de l'année.

Des rendez-vous pour des ventes jusqu'à 21 heures

"Je reçoit des gens pour des ventes de 8h30-9h jusqu'à 20h-21h. Bon, je m'accorde quand même une petite heure pour déjeuner", glisse dans un sourire Jean-Charles Veyrac qui est notaire à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Mais pourquoi la fin de l'année est-elle aussi chargée ? "Parfois, on a des échéances fiscales qui arrivent au 31 décembre et les gens veulent en profiter", explique une de ses collègues. "Il y a aussi les vacances de Noël. Les gens sont en congés à ce moment-là et ils veulent en profiter pour déménager. Et il y a aussi des questions de taxe d'habitation : les propriétaires poussent pour vendre avant le 1er janvier pour ne pas avoir à la payer".

Le nombre de ventes immobilières a fortement augmenté cette année, résultat, les rendez-vous de fin d'année aussi

Cette année, s'ajoute à cela le beau rebond du marché de l'immobilier explique Jean-Charles Veyrac : "on a eu une augmentation des ventes très importante en volume cette année. Ce qu'on note aussi pour le sud-Loire, c'est l'effet du près à taux zéro. La réforme a très bien fonctionné et a vraiment bouleversé le volume des ventes avec une forte augmentation. Et concrètement, ça augmente aussi beaucoup le nombre de rendez-vous en cette fin d'année".

Et il n'y a pas que les ventes. Il y a aussi les donations et les successions. "A Noël, les parents se retrouvent avec tous leurs enfants alors quand il y a des dossiers assez heureux comme les donations, on en profite pour signer. Même chose pour les dossiers moins agréables comme les successions où on attend l'arrivée de l'ensemble de la famille pour signer les actes".

Pour les notaires, c'est très agréable de participer aux moments importants de la vie familiale, encore plus à Noël

Les vacances devront donc attendre, mais rien de grave pour Jean-Charles Veyrac, parce que, finalement, ajouter la joie de l'achat d'une maison à celle de Noël, c'est du bonheur en plus. "C'est vraiment que c'est un travail très agréable pour le notaire parce qu'il est au centre de la vie familiale et de ces moments importants".