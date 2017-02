Une fois de plus, les habitants du quartier Malakoff, à Nantes, se sentent abandonnés

L'Intermarché du quartier Malakoff, à Nantes, va fermer au printemps. Il n'y a pas assez de clients et pour l'instant, aucun autre supermarché n'a prévu de s'installer. Les habitants se sentent abandonnés, encore une fois.

Ils ont l'impression que c'est toujours sur eux que ça tombe. Les habitants du quartier Malakoff, quartier difficile de Nantes. Deux ans après son ouverture, place Rosa-Parks, la direction de l'Intermarché annonce sa fermeture au printemps parce qu'il n'y a pas assez de clients. Pour l'instant, aucun autre supermarché n'a prévu de s'installer dans les 1.650 mètres carrés qui vont se libérer. Les 14 salariés vont perdre leur travail.

On nous laisse encore tomber

Les habitants du quartier se sentent abandonnés. "On va encore se retrouver sans centre commercial, on nous laisse encore tomber", résume ce commerçant. Une fois que l'Intermarché sera fermé, les habitants qui n'ont pas de voiture devront prendre les transports en commun pour aller faire leurs courses sur l'île de Nantes. Il n'y aura plus rien près de chez eux pour les courses d'appoint.

Intermarché, c'est trop cher. Lidl, c'était mieux

Officiellement, la direction ne communique pas, mais dans les rayons, les employés confient qu'ils ne font pas de chiffre d'affaire, qu'il n'y a pas assez de clients. Ce que confirme ces jeunes, à l'entrée du supermarché : "C'est trop cher, trop cher ! On a pas beaucoup d'argent, ici, tout le monde touche le RSA". C'est peut-être aussi une question d'enseigne, les habitants regrettent le Lidl, rasé après un incendie criminel.