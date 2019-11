Une Fondation pour préparer l'avenir à l'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la Sorgue prépare son avenir et c'est l'affaire de tous : citoyens, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, élus etc. C'est l'intérêt d'une Fondation en cours de création. Elle s'est fixée comme objectif de financer des projets destinés à accroître l'attractivité du territoire.

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Une nouvelle fondation est en train de voir le jour en Vaucluse à l'Isle sur la Sorgue, elle répondra au nom de "Fondation Positive et Villages-monde." Elle regroupe déjà une quinzaine de membres (entreprises, lycée agricole, terrain de camping ou commerçant...) ; des acteurs du territoire qui ont décidé de préparer l'avenir de l'Isle sur la Sorgue en aidant financièrement des projets innovants dans différents secteurs : l'environnement, la culture, l'éducation ou encore l'identité et la transmission du patrimoine. Objectif affiché : accroître l'attractivité de la ville en collant au plus près des citoyens et de leurs initiatives.

La Sorgue source d'énergie ?

La Fondation sélectionnera des projets, les mettra en lumière et aidera à les financer. Les trois premiers projets concernent : la production d'énergie électrique à partir des célèbres roues à aube de l'Isle (un projet porté par le collectif Energie des Sorgues) ; l'acquisition et la formation d'un chien guide pour un enfant aveugle (via La Fondation Frédéric Gaillanne) ; la mise à disposition de vélos en libre service pour les habitants (projet porté par le Centre social la Cigalette, l'association le Village et les 3 Eco.)

Une Fondation ouverte à tous

"Tout le monde peut participer à cette dynamique de territoire" explique Laurent Tamisier, co-gérant du Vieux Pointet et président de l'association de préfiguration de la future Fondation en cours de constitution. Tous les porteurs de projets et les mécènes qui veulent rejoindre la Fondation ou lui faire un don peuvent contacter la Fondation Positive et Villages-monde. Les dons versés ouvrent droit à une réduction fiscale.

Capitale de la brocante et des antiquités, la ville veut accroître et élargir son attractivité © Radio France - Daniel Morin

Laurent Tamisier présente les objectifs de la Fondation en cours de création © Radio France - Daniel Morin

Une Fondation pour donner... des ailes au territoire de l'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - Daniel Morin

Pour joindre la Fondation : fondation.pvm@islesurlasorgue.fr - 04.90.38.96.50