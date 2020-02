Une formation dans le domaine du vin pour les demandeurs d'emploi vauclusiens

Carpentras, France

Le Pôle emploi de Vaucluse vient de lancer une nouvelle formation dans le département : celle d'Assistant de domaine viticole. Elle est dispensée à Carpentras sur le campus Giraud, spécialisé dans l'enseignement agricole. Les douze élèves, demandeurs d'emploi au moment de l'inscription, apprennent à gérer la partie administrative d'un domaine, à rédiger les déclarations à destination des douanes ou encore de FranceAgrimer.

Objectif : trouver un emploi

Ce parcours en alternance dans un domaine dure six mois, avec à la clef de grandes chances de trouver du travail assure Ghislaine Sinogonet, à la direction de Pôle emploi 84 : "Le projet a été construit à partir des besoins de plusieurs domaines et appellations de Vaucluse. Cette année la session doit se terminer en mai 2020." Date à laquelle les résultats et le retour à l'emploi seront étudiés. " On est convaincus qu'ils trouveront un emploi, étant donné que le Vaucluse est une terre viticole."

La session suivante doit commencer en décembre 2020. Aucune compétence spécifique n'est requise pour accéder à cette formation, si ce n'est un vif intérêt pour le produit. Toute personne intéressée, inscrite à Pôle emploi ou bénéficiaire du RSA, "doit se rapprocher de son conseiller", informe Ghislaine Sinogonet.