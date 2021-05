Une formation de monteur réseau avec à la clé des CDI à Samadet

Arobase Intérim en partenariat avec la société COPLAND à Samadet lancent pour la première fois dans le département des Landes, une formation par alternance "Monteur de réseaux" électrique aérien et souterrain qui débutera en septembre 2021 et débouchera sur des CDI. Durant un an, le volume de formation serait au minimum d'une douzaine de personnes. Pour rejoindre l'entreprise, certains critères sont demandés : ne pas avoir peur du vide, avoir une bonne condition physique et surtout avoir une bonne résistance aux variations de températures. Ce travail se faisant en majorité à l'extérieur.

Comment faire pour profiter de cette formation ?

Il faudra faire appel à l'agence d'intérim Arobase à Artix. Lors d'un entretien, on vous présentera les critères à avoir pour profiter de cette formation. L'échange est au cœur de ce rendez-vous et ensuite, les candidatures sélectionnées sont envoyés à l'entreprise qui vous proposera un apprentissage en immersion.

