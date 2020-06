Une formation qualifiante en poissonnerie voit le jour en Brenne

Devant l'étal de glace, les neuf stagiaires n'en mènent pas large. Ils doivent, en une demi-heure, préparer leur étal en véritables professionnels et y disposer les poissons, filets, crustacés et préparations cuisinées puis répondre aux questions de clients factices joués par des examinateurs. "C'est stressant ! lâche Lucien, 20 ans. Ils m'ont posé des questions sur la préparation des crevettes, sur les zones de pêche... Il a fallu lever un filet de dorade et un d'esturgeon".

Le jeune homme était intérimaire. Il s'est vu proposer cette formation en postulant auprès d'une enseigne de la grande distribution. Karine, sa formatrice, est venue assister aux épreuves : "Ca s'est très bien passé avec lui, et s'il a son diplôme, on le gardera. C'est une formation très complète. On leur apprend à préparer les poissons, leurs noms latins, calculer les pertes sur un produit. On les a même préparé à tenir seul l'étal, en vue d'évolutions professionnelles possibles"

Aurore, 48 ans, espère décrocher très vite un emploi. Cette ancienne assistante maternelle est arrivée en Brenne en juillet dernier : "Je n'avais pas de travail, et j'ai postulé dans une grande surface. Ils m'ont proposé la formation. C'est super ! J'ai appris un métier passionnant et j'ai découvert plein de choses!"

Une formation qui colle aux besoins du territoire

Bertrand Coly, responsable de la formation au sein de la fédération régionale des MFR, est déjà prêt à recruter de nouveaux stagiaires pour l'an prochain : "Nous avions 9 stagiaires cette année. Pour la MFR, l'idée est de développer le territoire notamment par les formations. En faisant un diagnostic il y a deux ans, on s'est rendu compte qu'on avait un besoin, entre le développement de la filière piscicole et la nécessité de consommer des poissons locaux et puis un besoin plus large de manque de poissonniers. Les seules formations sont sur la côte ou à Rungis. Et puis la Brenne est un territoire où les niveaux de formation sont les plus bas de toute la Région"

Pendant 6 mois, les stagiaires ont pu assister à des cours théoriques, mais aussi des formations pratiques, participer à une pêche d'étang, aller à une criée en Vendée ou encore recevoir des intervenants sur la pêche durable.

Résultat de l'examen dans deux semaines. Plusieurs des stagiaires, à l'image de Lucien, ont d'ores et déjà une promesse d'emploi s'ils valident leur formation.