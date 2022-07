Un constructeur de bateaux recrute des salariés formés "sur-mesure" à Cherbourg-en-Cotentin

Soutenir l'emploi local. C'est l'objectif du dispositif "Une formation, un emploi", piloté par la Région Normandie, qui propose de former des demandeurs d'emploi aux besoins spécifiques des entreprises, en échange d'un CDD de six mois minimum. 17 stagiaires ont notamment intégré Grand Large Yachting Manche-Atlantique, un constructeur spécialisé dans les bateaux grande croisière à Cherbourg-en-Cotentin.

Cette dizaine de demandeurs d'emploi, tous en reconversion professionnelle, ont appris les métiers de menuisier naval et d'accastilleur. Oumice, ancien grossiste en fleurs découpées et horticulteur, a choisi la première formation "après avoir entendu parler du métier par quelqu'un de mon entourage". Depuis six mois, ce trentenaire apprend donc à travailler le bois "sur du plancher, des cloisons, du mobilier général ... Vraiment de tout".

Sabrina, elle, a préféré suivre la formation d'accastilleur, qui "consiste à installer tout ce qui se trouve sur le pont d'un bateau". Agent de voyage pendant 17 ans, elle a décidé de se reconvertir "avec le Covid" et de "se tourner vers l'industrie". Après trois mois de formation, pour lesquels elle a touché 800 euros d'aides par mois de la Région, elle a commencé un CDD de six mois chez Grand Large Yachting Manche-Atlantique le 1er juillet. C'est aussi ce qui a séduit Sabrina dans le dispositif "Une formation, un emploi" : l'idée, sécurisante, de "ne pas juste faire une formation mais d'avoir un emploi quasi certain au bout".

Pallier les difficultés de recrutement

Les stagiaires formés grâce au dispositif "Une formation, un emploi" (à droite). © Radio France - Margot Turgy

Et l'entreprise l'assure : l'objectif est de proposer un CDI aux 17 stagiaires, dont la formation a été financée par la Région à hauteur de 120.000 euros. "La demande est tellement forte, notamment sur le métier de menuisier naval, que c'est très difficile de recruter", explique la chargée de recrutement de Grand Large Yachting Manche-Atlantique, Pauline Troadec-Lalande. "Et sur l'accastillage, il n'existe pas de formation spécifique dans le secteur de Cherbourg. Là", grâce au dispositif, "c'est de la formation sur-mesure pour répondre vraiment à nos métiers".

L'arrivée de ces nouveaux salariés va également permettre de répondre à la croissance du constructeur : "Notre carnet de commandes est plein pour 3 ans", souligne le directeur général Marc d'Arbigny. "Sur les 18 derniers mois, on a doublé les effectifs de production, et nous sommes encore à la recherche d'une quinzaine de personnes", ajoute-t-il. Grand Large Yachting Manche-Atlantique songe d'ailleurs à reconduire le dispositif "Une formation, un emploi", dans l'objectif d'embaucher par la suite huit électriciens marine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix