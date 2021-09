Une fréquentation en baisse pour la foire du Mans

20% de fréquentation en moins, "c'est une belle performance", assure Julien Raimbault, directeur de la société Le Mans événement qui organise la foire. "N'oublions pas que le pass sanitaire est un frein pour beaucoup de gens car certains ne sont pas encore complètement vaccinés ou ne veulent pas faire un test juste pour la foire."

Des exposants "rassurés"

Côté exposants, Julien Raimbault assure : "ils nous disent qu'ils sont rassurés. On leur a permis de retrouver l'essence même de la foire pour eux : un accélérateur d'activité en cette période de rentrée économique." L'organisateur ajoute : "le pass sanitaire a bloqué certains exposants... On remercie ceux qui ont joué le jeu à nos côtés, et pour l'année prochaine on va tout faire pour qu'ils aient une place de choix. Ceux qui n'étaient pas là passeront après."