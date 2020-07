Une fréquentation en dent de scie dans les restaurants de Tours depuis la réouverture il y a un mois

Si depuis un mois la clientèle d'habitués est vite revenue notamment par solidarité, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les restaurateurs Tourangeaux qui ont encore du mal a retrouver un niveau correct de fréquentation dans leurs établissements. Exemple rue Colbert à Tours où les restaurants sont très nombreux et accueillent beaucoup de monde l'été comme au "Petit Patrimoine", Axel Garand estime la perte à environ 30% : "ce n'est pas génial, nous avons recommencé tout doucement, il y a encore beaucoup de télétravail ce qui fait que les gens sortent moins le midi, la reprise se fait crescendo, on espère que cela va tenir, c'est le même bilan un peu partout dans la rue piétonne, un coup on bosse, un coup on ne bosse pas, vivement que les touristes arrivent" dit Axel Garand.

Le restaurant le "Monte Cristo" au bord de la D910 à Veigné © Radio France - Jean Lebret

Autre ambiance, le long de la route cette fois, au niveau de la D910 à Veigné. Le restaurant le "Monte Cristo" et ses 140 couverts avec terrasse à l'arrière. Le patron ne se plaint pas, les clients sont là selon Oscar Salgado : _"nous avons fait un très bon mois mais nous ne rattraperons pas les deux mois et demi de perdus. Cela va être la première fois que nous serons ouvert au mois d'août, nous ne pouvons nous permettre de fermer encore un mois"_ajoute Oscar Salgado.