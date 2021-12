Une fréquentation intense dans le centre-ville de Toulouse, des commerçants enfin positifs

Les vacances de Noël débutent ce vendredi soir, et le week-end promet d'être chargé pour les commerçants qui jouent là une bonne partie de leur chiffre d'affaires de la fin de l'année. Un centre-ville encore plus bondé depuis le début du mois qui redonne du baume au cœur de la profession.

Rue Alsace-Lorraine, rue de Metz, dans tout l'hypercentre historique, les prochains jours sont autant de promesses de rentrées dans les caisses des commerçants, éprouvés eux aussi par deux années de crise sanitaire. Philippe Léon, le président de la fédération des commerçants de Toulouse était l'invité de la matinale de France 3 et France Bleu Occitanie.

Appétence pour les produits régionaux

La fréquentation ces derniers jours dans les rues de la ville rose est à la hauteur des espérances, notamment le week-end dernier, les 11-12 décembre. "Il faisait beau et froid, les gens avaient envie d'être dehors pour voir les illuminations. Ce week-end, ça va être intense, plus on approche des fêtes, plus il y a du monde en ville", explique le vice-président de la chambre de commerce. Une tendance se dessine, le succès des produits dits "made in France" et même "made in Occitanie".

En 2021, les chiffres d'affaires ne sont pas revenus au niveau de 2019, une perte de 20 à 30% dans le centre-ville. Or d'ici quelques mois, les prêts garantis par l'Etat vont devoir être remboursés. C'est une grande préoccupation

Les commerçants peuvent ouvrir les quatre dimanches de décembre. Mais tous ne le font pas. "Le dimanche, il faut payer triple ses salariés. On y réfléchit à deux fois", explique celui qui possède une boutique rue Alsace-Lorraine. La mairie a mis en place le stationnement gratuit pendant trois heures le dimanche 12 et 19 décembre dans les parkings Q-park et Indigo.