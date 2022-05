Une fresque pour répondre aux antispécistes dans l'exploitation du Sarthois Étienne Fourmont

Une fresque de 25 mètres de long et de deux mètres de haut a été inaugurée ce lundi 16 mai sur l’exploitation d’Étienne Fourmont, un agriculteur suivi par près de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Cet éleveur laitier et céréalier basé à Viré-en-Champagne (Sarthe), à la frontière avec la Mayenne, a été victime d’antispécistes.

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020, des opposants à l’élevage d’animaux ont taggué sur un mur de la ferme "2020 – ABOLITION". Neuf personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel du Mans le 31 mars 2022. Elles ont écopé d’heures de travail d’intérêt général, d’amende et de prison avec sursis.

Une fresque pour promouvoir la paix

Un immense tag remplace cette inscription. Au centre, une main avec des grains de blé et une vache de l’exploitation nommée Pirouette sont représentées. En fond, la campagne sarthoise, avec un champ et un village. De part et d’autre de ce tableau, les mots "Peace" et "Food" sont écrits.

La vache Pirouette est représentée sur cette fresque, tout comme une main avec des grains de blé. © Radio France - Lucie Amadieu

L’objectif est clair pour l’agriculteur Étienne Fourmont : "Je voulais recouvrir le message de haine par un message de paix."

La fresque, dont le prix reste secret, a été financée par "Les Z’homnivores", un collectif issu du monde agricole et de l’industrie agroalimentaire. Son porte-parole Yves Fantou milite pour la "liberté alimentaire". "Notre collectif réfléchit et travaille sur nos messages : nous considérons que l’homme a le droit d’élever et d’abattre des animaux pour s’en nourrir."