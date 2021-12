Une friperie éphémère s'est installée dans la fac des Tanneurs à Tours, l'opération séduit les étudiants

Des pantalons, des chemises, des manteaux, des pulls sur des portants, un présentoir à bijoux, une cabine d'essayage ... On pourrait se croire dans une boutique s'il n'y avait les salles de cours à côté. L'association Active a créé une friperie éphémère sur le site universitaire des Tanneurs à Tours. "L'idée c'est de nous faire connaître des étudiants qui ne nous connaissent pas encore, de leur proposer des vêtements à bas prix et puis les jeunes sont plutôt intéressés par les produits de seconde main. Ils sont dans une démarche écologique et on envie de faire des achats éthiques", explique Stéphanie Lefief, la directrice de l'association.

Des achats économiques et éthiques

Cette initiative est saluée par les étudiants. "Je trouve que ça vraiment très bien, ça nous permet de réfléchir à notre consommation du textile et c'est un avantage écologique et économique", souligne Camille. Elle a un budget de 50 euros par mois pour les "dépenses plaisir". Cette étudiante en master d'archéologie au Centre d'études supérieures de la renaissance, à deux pas des Halles "et quand j'ai entendu parler de cette boutique, je me suis dit que j'allais venir". Fanny et Manon ont fait également le déplacement. "On est à la fac de Grandmont et quand on a entendu parler de cet événement on est venues" et elles ne repartent pas les mains vides : "J'ai trouvé un manteau à huit euros en très bon état, quasiment neuf, une chemise à quatre euros qui est aussi en excellente état. Franchement c'est très intéressant quand on est étudiant. C'est génial", se réjouit Fanny.

On veut leur montrer que nous avons un projet vertueux

Mondane Blin de Laloubie, la présidente de l'association Active n'est pas surprise de cet engouement "mais peut-être pas à ce point". Elle a fait plusieurs allers retours entre le site universitaire des Tanneurs et le siège de l'association pour renouveler le stock. "Des gants, des écharpes, des pulls, tout a été vendu rapidement, ça marche super bien. On propose des marques, des vêtements en très bon état et vraiment pas chers". Les prix varient entre cinquante centimes et huit euros. "On est ravis. Nous avons eu cette idée avec l'Université parce qu'on sait que les étudiants sont à la recherche de bons plans, en plus avec la crise sanitaire il y a des besoins encore plus forts. Ils doivent respecter un budget préfet. Puis, il y a aussi cette recherche de sens de la part des étudiants. On sait que les étudiants sont de plus en plus sensibles à l'économie circulaire. Notre association y contribue.

Une convention entre l'université de Tours et l'association Active

Puis, elle veut "leur montrer que nous avons un projet vertueux : c'est avant tout pour donner du travail à des personnes éloignées de l'emploi. On permet à 25 femmes par an de retrouver un travail. Donc quand ils viennent dans nos magasins c'est pour se faire plaisir mais c'est un plaisir utile. Ils œuvrent pour le bien d'autrui. C'est une bonne action sans s'en apercevoir". L'association Active a signé une convention avec l'université de Tours. L'opération doit être renouvelé une fois par mois à partir de janvier, "en changeant de site à chaque fois, il y a Grandmont, 2Lyon par exemple", ajoute Mondane Blin de Laloubie. Les dates n'ont pas encore été fixées. "En attendant, ça n'empêche les étudiants de venir dans nos boutiques". Elles se trouvent au 153 rue Saint-François et au 155 rue Edouard Vaillant à Tours.