Une friperie géante éphémère s'invite ce week-end au parc des expositions de Grand Poitiers

La friperie géante éphémère "oh my frip" expose à Poitiers des vêtements de seconde main.

Depuis 9 h samedi 14 janvier, le hall d'entrée du parc des expositions de Poitiers ressemble à s'y méprendre à un showroom géant, uniquement consacré aux vêtements de seconde main. La friperie " Oh my Frip ", spécialisée dans la vente de fripes hommes et femmes des années 1980 à nos jours s'y est installée, le temps du week-end.

Près de 5 tonnes de vêtements de seconde main vintages, sont proposés au public sur 600 m2, dans le hall d'entrée du parc expo. Chaque pièce est vendue au poids : 30 euros le kilos ! L'occasion pour les adeptes de la seconde main de refaire leur garde-robe sans se ruiner. Mais aussi de faire un petit geste pour la planète, sachant que la plupart des vêtements ont déjà porté, et racheté à des associations par l'entreprise.

L'inflation révolutionne la consommation

Avec l'inflation, ces derniers mois, de plus en plus de personnes se tournent vers la seconde main : "les dépenses sont faites différemment. Mais on se fait plaisir grâce à ce genre d'événements", confie Laureline, qui est venue avec plusieurs copines samedi 14 janvier.

Fabrice Barré est l'un des responsables de vente d'Oh my Frip. Il constate une augmentation de 10 % de la fréquentation sur chacune des ventes éphémères de l'entreprise en France : "Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, je pense que les gens commencent à regarder le porte-monnaie et regardent aussi les gestes qu'ils peuvent faire pour la planète. Donc on a un peu plus de monde que d'habitude", analyse-t-il. Ce week-end à Poitiers, les organisateurs espèrent au moins 2.000 personnes sur les deux jours de vente éphémère, jusqu'à la clôture ce dimanche 15 janvier à 17h.