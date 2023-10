Une friperie géante ouvre dans la banlieue de Périgueux

Des dizaines et des dizaines de portants recouvrent toute la surface du magasin. Autour, des centaines de clients inspectent, fouillent, essaient des vêtements, pendant qu'une file d'attente de 30 minutes s'est déjà formée aux caisses. Ils sont nombreux à être venus dès l'ouverture de la friperie Maboul ce mercredi 4 octobre. Le dixième magasin de l'entreprise Actifrip en France s'est installé dans un entrepôt de 600m2 dans la zone commerciale de Marsac-sur-l'Isle , au 3 Avenue du Château.

ⓘ Publicité

"C'est un retour aux sources parce que Maboul était présent à Trélissac il y a une trentaine d'années", explique Kévin Subrenat, le directeur général d'Actifrip. Sophie s'en souvient bien. Cette septuagénaire qui habite à Boulazac avait déjà l'habitude d'y acheter des vêtements d'occasion avant que le magasin ne ferme. Ravie de voir revenir le magasin dans l'agglomération de Périgueux, elle ne voulait pas rater l'ouverture. Elle en ressort avec trois grands sacs remplis "d'une une dizaine de robes, de trois pantalons et de cinq peluches". Le tout pour 126 €. Une très bonne affaire pour Sophie : "Hier, j'ai acheté des vêtements en magasin classique, pour ce prix-là j'ai juste eu deux hauts et un bas".

Des petits prix et des pièces de luxe

Maboul s'installe en Dordogne pour capter des clients de plus en plus intéressés par la seconde main. "Les gens achètent et vendent sur internet leurs affaires de leurs propres placards. Ils n'ont plus de réticence à dire 'J'ai acheté de la seconde main', alors qu'il y a dix, quinze ans, ce n'était pas avouable", analyse le directeur général d'Actifrip.

L'inflation participe aussi à pousser les gens vers l'occasion. Le magasin propose en effet tous types de vêtements pour femmes, hommes et enfants, tous de seconde main et très souvent à petits prix : un t-shirt à 3€50, un jean à 6€ ou encore un manteau à 10€50. Une partie de la boutique est aussi consacrée à des pièces de marques, voire de luxe. "On a par exemple un joli manteau Lanvin femme, à plus de 250€, mais qui neuf en vaut presque 5.000€", décrit Kévin Subrenat. Le magasin sera réapprovisionné toutes les semaines "avec de la fripe toute fraîche".

Cinq tonnes de vêtements d'occasion

L'entreprise Actifrip récupère chaque année 3.200 tonnes de vêtements dans sept conteneurs répartis dans tout le Sud-Ouest. Ils sont triés dans une usine à Saint-André-de-Cubzac, près de Bordeaux. Les vêtements de meilleure qualité sont revendus dans les magasins Maboul, "ce qu'on appelle la crème, ça représente 10 % de notre volume collecté", explique Kévin Subrenat. Tandis qu'une bonne partie est "exportée dans des pays émergents". Et le reste recyclé, pour faire de l'isolant notamment.

"Ce qui fait l'originalité de nos magasins c'est qu'on n'a pas de gamme de jupes noires déclinées sur toutes les tailles. En revanche, en proposant cinq tonnes de vêtements, on est sûrs que vous allez trouver une jupe noire qui va vous convenir. C'est 'the place to be' pour vous faire plaisir", expose encore le directeur général d'Actifrip. Pour trouver son bonheur, il faut donc passer un peu de temps dans le magasin. En farfouillant, Béatrice est tombée sur la pièce qu'elle était venue chercher : "Une cape pour me tenir chaud au travail. Nickel ! Pour 10€50, c'est pas cher et de très bonne qualité. Je reviendrai quand j'aurais à nouveau un peu de sous de côté".