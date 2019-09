Une gamme cosmétique made in Corrèze pour les supporters qui ont le CA Brive dans la peau !

Brive-la-Gaillarde, France

On connaissait Nivéa et le Paris Saint Germain en foot, voilà Sothys et le CA Brive en rugby. Jusqu'ici, l'entreprise de cosmétiques corrézienne n'était pas partenaire du club. L'idée est née à l'occasion de la finale de Pro D2 fin mai. "On s'était amusés à faire des petits tubes aux couleurs du CAB que l'on a envoyés au club", raconte Christian Mas, co-président de Sothys. Et finalement, cela s'avère une bonne technique de communication pour l'entreprise haut-de-gamme mais familiale, qui ne dispose pas d'un énorme budget en la matière. Elle va pouvoir entrer en contact avec d'autres partenaires et s'ouvrir des opportunités.

Des produits de beauté très demandés... chez les salariés de Sothys !

Sothys propose trois produits estampillés CAB, vendus une trentaine d'euros. Une crème hydratante, un gel douche et une huile de massage. Et en interne, ils ont déjà du succès. "On a un nombre de demandes que l'on n'a pas pour nos propres produits d'habitude !", s'amuse Christian Mas.

Du Sothys aussi pour les joueurs du CAB

Pour le CA Brive, club populaire, c'est aussi un moyen de toucher de toucher un autre public. Car ces cosmétiques de qualité seront notamment à retrouver dans des instituts de soin de la région, mais aussi chez Sothys à Paris. Peut-être l'occasion d'entrer dans les salles de bain de familles plus aisées et d'élargir son horizon. Les joueurs vont aussi bénéficier directement de ce partenariat. "Il y a des produits qui vont être développés pour nos kinés, pour les massages, la récupération", explique Xavier Ric, le directeur général du CA Brive.