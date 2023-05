Une Gardoise médaillée d'or au concours Lépine invente un outil pour se colorer les cheveux facilement

"L'idée née pendant le confinement, les coiffeurs étaient fermés, je me suis coloré les cheveux seule à la maison, mais j'ai trouvé la tache compliquée, longue et salissante", raconte Valérie Blanc, créatrice d'O-Blanc, une invention qui a reçu la médaille d'or au concours Lépine. Une invention qui pourra en intéresser plus d'une : 54% des femmes entre 30 et 74 ans, en France, colorent leurs cheveux.

"C'est comme une brosse pour se coiffer les cheveux, sauf qu'il y a des dents pour séparer les mèches, et le produit colorant sort au niveau des dents directement sur les racines." Résultat : il est possible de se colorer les cheveux en 5 minutes, contre 40 habituellement.

Valérie Blanc a été aidée par une coiffeuse, qui pense utiliser le prototype dans son salon également. Elles ont obtenu une aide financière de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Gard, grâce à l'incubateur Innov-up, qui les accompagne dans le développement du projet.

Médaille d'or au concours Lépine

O-Blanc est aussi désormais médaille d'or au concours Lépine, qui récompense les inventions françaises. "Cette médaille d'or nous donne une certaine notoriété qui nous aidera pour trouver des investisseurs et des industriels. On a un dossier en cours auprès de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui va nous aider pour fabriquer le prototype."

O-Blanc servira aussi pour les soins du cuir chevelu (contre le psoriasis, ou les pellicules par exemple) grâce à son ciblage à la racine.

