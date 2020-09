Une "GigaFactory" et 2000 emplois annoncés à Douvrin

Le projet était dans les tuyaux depuis de longs mois. A la fin de l'année dernière les collectivités territoriales s'étaient même engagées financièrement pour achever de convaincre les porteurs du projet. La région, les deux communautés d'agglomération de Lens et Béthune, ainsi que syndicat mixte qui gère la zone industrielle Artois-Flandres avaient annoncé un engagement total de plus de 120 millions d'euros.

C'est donc le site de Douvrin, entre Lens et Béthune, qui a été retenu pour l'usine française. L'annonce a été faite par voie de communiqué par les groupes PSA et Total. La nouvelle usine, une GigaFactory, sera installée juste à côté de l'unité PSA, l'ancienne Française de Mécanique, qui fabrique des moteurs thermiques depuis plus de 50 ans.

Il s'agira en l'occurrence de fabriquer des batteries qui équiperont les moteurs électriques fabriqués en Europe. "Ce projet ambitieux met en commun les expertises de chaque partenaire pour développer et produire des batteries au meilleur niveau de performance mondial", précise le communiqué.

Une annonce qui correspond au virage que prend l'industrie en matière de transition écologique, pour "répondre aux enjeux de la transition énergétique en réduisant l’empreinte environnementale des véhicules tout au long de la chaîne de valeur dans une volonté de proposer une mobilité propre et abordable aux citoyens".

Aucun chiffre officiel en matière de création d'emplois, on évoque 2000 salariés pour la nouvelle usine qui pourrait commencer la production dès 2023. Mais le directeur général d'ACC préfère rester prudent, tant sur un calendrier de construction de la nouvelle unité de production que sur le nombre d'embauches. Yann Vincent considère toutefois qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour le bassin d'emploi. "Nous savons tous que les moteurs thermiques sont victimes de nouvelles contraintes réglementaires et que la production est condamnée à diminuer. Or qui dit diminution de la production dit également baisse des effectifs, et cette nouvelle production viendra compenser les pertes éventuelles".