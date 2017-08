Une grande centrale photovoltaïque en projet au Mans

Une centrale solaire pourrait voir le jour au sud du Mans. Un permis de construire a été déposé par la société Airefsol Energie 6 pour implanter un champ de panneaux photovoltaïques dans l'ancienne gare de triage.

Ce sont en tout 27 588 panneaux solaires qui pourraient être installés au coeur de l'ancienne gare de triage du Mans. Un site de 18 hectares situé au sud de la ville tout près du circuit et de l'aérodrome. Ce site appartient à la SNCF qui s'est associée à l'entreprise parisienne Eolfi, spécialisée dans la production d'énergie renouvelable pour créer la société Airefsol Energie qui pilote donc le projet.

Une technologie mature

Laurence Doussot, de la société Eolfi est chargée du développement du projet Copier

Les panneaux de silicium à haut rendement seraient installés sur des pieux, orientés au sud et dont la hauteur n' excéderaient pas 3 mètres de haut. la surface de production s'étalerait sur 57 000 m² de quoi produire chaque année 11 400 mégawatts/heure soit l'équivalent de la consommation électrique de 4500 foyers ou 9500 habitants. Une technologie mature qui va profiter des 1771 heures d'ensoleillement annuel en Sarthe. 5 postes de transformation et un poste de livraison seront aussi construits. A conduction que la préfecture donne son feu vert car le site abrite au moins une espèce végétale protégée au niveau régional ( l'hélianthème faux-Alysson) et 2 espaces animales menacées au niveau national, le lézard de murailles et l'orvet fragile. Le permis de construire pourrait être signé à la fin de l'année, selon Laurence Doussot qui gère le développement du projet, pour une mise en service début 2019. L' enquête publique est ouverte jusqu'au 28 septembre. Elle est consultable à la mairie du Mans et sur le site internet de la préfecture de la Sarthe. Le commissaire enquêteur devra ensuite rendre ses conclusions au préfet avant la fin du mois d'octobre.