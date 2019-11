Une grande nouveauté pour Brive : la halle gaillarde ouvre ses portes

Brive-la-Gaillarde, France

C'est une petite révolution à Brive. Après presque un an de travaux, la halle gaillarde ouvre enfin ses portes. C'est l'offre commerciale qui manquait à Brive puisque la commune n'avait pas de halle alimentaire permanente. Les Brivistes d'ailleurs lui ont montré leur impatience en venant très nombreux ces derniers jours pour la voir de plus près. "Ça manquait vraiment ici." explique Martine. "Il y a les marchés mais les marchés c'est des jours bien précis, tandis que là on pourra venir tous les jours".

14 commerçants

Pas tout à fait tous les jours mais presque puisque la halle sera ouverte du mardi au dimanche de 7h30 à 14h, et même toute la journée pour les deux commerces non alimentaires, le libraire-presse et le fleuriste. Avec les douze autres commerces la halle offre une gamme complète de produits, du boucher au caviste en passant par le primeur et le fromager. Une offre complémentaire mais pas concurrente des autres commerces du centre, et surtout pas du marché de la Guierle précise Pierre Chevallier, le caviste et président des commerçants de la halle. "On a besoin du marché de Brive qui est très connu mais c'est vraiment un complément de ce qui se fait déjà."

14 commerçants sont installés dans les 900 mètres carré de la halle gaillarde © Radio France - Philippe Graziani

Une halle animée

C'est aussi une véritable ambition de la mairie. La halle gaillarde est l'un des éléments essentiels de sa "Page Urbaine" qui vise à dynamiser son centre-ville. "Il manquait une offre complète en alimentation pour faire venir un public dans le centre qui a l'habitude d'aller à l'extérieur" précise Jean-Luc Souquières, maire adjoint chargé des foires et marchés. C'est pour nourrir cette ambition que les commerçants proposeront ensemble ou séparément des nombreuses animations régulières dans la halle. Une fois par mois notamment sera proposée une nocturne le samedi soir.