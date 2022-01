Une grande salle de sport, un musée La Pérouse : les projets d’Albi en 2022

C'est encore la période des vœux et des projets pour 2022 et la mairie d'Albi a tracé sa feuille de route pour l'année avec plus de 19 millions d'investissements dont 14 millions dans des nouveaux projets.

Et parmi ces projets qui seront lancés en 2022, une très grande salle de sport en partenariat avec le département et la région. La ville espère pouvoir construire la salle d'athlétisme qui manque à l’Occitanie. Les études sont lancées, la ville travaille à un partenariat avec le département et la Région sur un projet ambitieux détaille Michel Franque, le premier adjoint. " Nous avons une grande ambition pour cette salle. Il n'y a pas de salles d’athlétisme dans le grand sud-Ouest. Nous avons aussi besoin d'une salle pour les sports collectifs ( hand, volley, basket). Le défi se serait de faire cohabiter les deux. Et pour cela nous avons besoin d'agir collectivement avec le Département, la Région et l'agence national du sport."

Un musée en partenariat avec le musée de la Marine à Paris

Parmi les autres projets phares qui vont être lancé, un grand musée autour de la figure du navigateur de La Pérouse. Un projet qui se montera en collaboration avec le musée de la Marine de Paris. Et pour cela, la mairie est en train d'acheter les anciens locaux des services fiscaux qui se situent à côté de la médiathèque, en face du grand théâtre et à deux pas de Sainte-Cécile et du centre-historique. Le but c’est de valoriser l'héritage de La Pérouse ( aventurier humaniste mort en 1788 ) qui a pour le moment un tout petit musée à la Madeleine dit la maire, Stéphanie Guiraud Chaumeil. "Nous souhaitons une proposition qui ne sera pas seulement culturelle autour de Mr de La Pérouse. Cet espace aura aussi une vocation scientifique international. On en fera lieu qui sera à la hauteur de notre navigateur albigeois."

En ce qui concerne les autres opérations réalisées par la Ville d'Albi, la maison de quartier de Ranteil sera terminée. La réception des travaux est prévue fin juillet pour une appropriation par les associations et une ouverture au public début septembre. Le gros projet ANRU ( renouvellement urbain) à Cantepeau se poursuit également avec des acquisition immobilières notamment des commerces du square Bonaparte et la restructuration de la maison de quartier.

Pas de passerelle tout de suite

La ville va aussi poursuivre les aménagements sur le site du parc de Pratgraussals avec le réaménagement des rues alentour. Des travaux qui visent à favoriser les déplacements doux et à apaiser la circulation automobile, s’inscrivent dans le réaménagement du site de Pratgraussals qui a débuté en 2018. Cette seconde phase des travaux s’achèvera au printemps avec également la réfection des terrains de tennis à l’automne et la réalisation de sanitaires à l’automne. En revanche,la passerelle ne sera toujours pas installée tout de suite. Les démêlés judiciaires entre la ville et l’entreprise qui devait installer cette passerelle entre la vieille ville et le parc ne sont pas terminés

500.000 euros pour vos projets

Enfin comme nombre de collectivité locales, Albi a lancé le 1er janvier son budget participatif 2022 . Cet appel à idées durera 3 mois jusqu’au 31 mars. En 2022 la Ville d’Albi consacre 500 000 euros à ce budget participatif . Tous les Albigeois de plus de 16 ans peuvent déposer une idée soit sur la plate forme numérique soit en remplissant un formulaire disponible soit lors du passage de la caravane de la démocratie participative. L’instruction des dossiers aura lieu jusqu'au 31 août, la promotion des projets se déroulera en septembre avant le vote qui aura lieu du 1er au 31 octobre. Les lauréats seront connus en novembre. Les projets retenus seront réalisés en 2023 et 2024.