Une grève à la clinique Bonnefon d'Alès pour demander la réintégration d'un salarié licencié

Une trentaine de salariés de la clinique Bonnefon à Alès ont entamé dès 7 heures ce mercredi, une grève illimitée. A l'appel de FO et de la CGT, ils soutiennent un de leur collègue licencié la semaine dernière et 3 autres qui ont reçu une mise à pied d'une semaine pour l'une et un avertissement pour les deux dernières.

Tous réclament l'abandon des sanctions et la réintégration de l'infirmier en bloc opératoire licencié pour une raison sans fondement disent-ils.

10 ans de service et apprécié de tous

Frédéric à 44 ans, 10 ans d’ancienneté au bloc opératoire de la clinique Bonnefon : "je suis apprécié de tous, ce qu'on me reproche (notamment un défaut d'asepsie) n'est en rien justifié". Il conteste son licenciement devant l'inspection du travail.

Frédérick, salarié licencié de la clinique Bonnefon à Alès (Gard) Copier

On est muselé, on nous empêche de parler

Pas de revendications salariales de la part des grévistes mais "un besoin de considération" de la part d'une direction qui ne pratiquerait pas un dialogue apaisé. L'avis en tout les cas de la responsable section syndicale CGT de la clinique Bonnefon, Hella Kherieff. "On ne peux pas dire un mot sans être menacé, je suis d'ailleurs moi-même convoquée (le 1 er Fervrier Ndlr) pour une sanction disciplinaire".

Les "pressions inacceptable" de la direction sur le personnel. Copier