Grève au CHU de Toulouse : seules les urgences vitales adultes accueillies à Purpan

Un mouvement de grève, porté par la CGT, perturbe le fonctionnement des urgences adultes de Purpan à Toulouse et ce jusqu'à mardi matin 7 heures. Une manifestation de soignants et de salariés de l'hôpital est prévue mardi après-midi depuis le métro Saint-Cyprien.

Seules les urgences adultes sont accueillies à Purpan ce lundi à partir de 12 heures et jusqu'à mardi 7 heures. La direction du CHU de Toulouse évoque un mouvement de grève porté par la CGT : "Les patients requérant des soins non différables devront solliciter en première intention les médecins libéraux, les établissements privés de santé et le SAMU-Centre 15". La direction précise que "les hôpitaux de Toulouse sont pleinement engagés pour limiter les impacts en termes de déprogrammations, rendues nécessaires pour assurer des lits d'aval au service des urgences".

"Des soignants volontaires viennent renforcer les équipes des services d'hospitalisation qui permettent ainsi de préserver la sécurité et la qualité des soins à Purpan." - La direction des hôpitaux de Toulouse

Manifestation mardi à Toulouse

Le personnel du CHU de Toulouse est appelé à manifester ce mardi 7 juin à l'appel de la CGT, Sud et la CFE-CGC. Les syndicats estiment que le Ségur de la santé est un échec et qu'il y a urgence à augmenter notablement les salaires pour que l'hôpital redevienne attractif. De nombreux services d'urgences en France, notamment à Auch (Gers) et Moissac (Tarn-et-Garonne), sont obligés d'adapter leurs horaires, faute de personnel. Pour certains syndicats, un été "atroce" s'amorce pour le système de soins français, avec de nombreux décès en vue.

Il manque 1.500 personnels au CHU de Toulouse, selon plusieurs syndicats. La manifestation partira à 14h du métro Saint-Cyprien mardi, le cortège ira jusqu'au monument au morts, à la station François Verdier.

Le secteur naissance de l'hôpital Paule de Viguier va très mal, selon le syndicat Sud

Dans un communiqué envoyé dimanche, le syndicat Sud indique que les personnels médicaux et soignants du secteur naissance de l’hôpital Paule de Viguier du CHU de Toulouse "n’en peuvent plus de ne pas avoir les moyens d’exercer correctement leur métier et accompagner les couples". L’hôpital, inauguré en mars 2003, a été conçu pour une moyenne d’environ 3.500 accouchements par an ; à l’heure actuelle, plus de 5.200 naissances sont pratiquées avec une liste d’attente de 1.500 patientes par an.

En conséquence, les sages-femmes, aides-soignantes et médecins n’ont d’autres choix que de courir sur des gardes de jour ou de nuit d’une amplitude horaire de 12 heures par garde. Le syndicat pointe que la sécurité des patientes est en jeu.

"Les personnels n’ont plus le temps de prendre le temps d’accompagner correctement, humainement chaque patiente et sa famille. Plus grave, la salle de naissance constituée de neuf salles d’accouchement et deux salles de césariennes est souvent saturée, ce qui implique du retard de pose de péridurale pour des patientes (...)."

Selon le syndicat, ce sont les politiques d’austérité et de restriction budgétaire en matière de santé qui ont abouti à ces résultats. De nombreuses maternités à la périphérie de la métropole toulousaine ont fermées ces dernières années pour y concentrer dans un seul établissement une "véritable usine à bébés".

Après 19 ans d’existence, la salle de naissance de l’Hôpital Paule de Viguier du CHU de Toulouse est trop petite et certaines salles sont vétustes. L’ensemble des sages-femmes et aides-soignantes du Grand Secteur Naissance ont alertées la direction de l’hôpital le 22 avril dernier, demandent l’augmentation des effectifs, et en particulier l’apport d’une sage femme H24. Il manque aussi un poste d’anesthésiste depuis trop longtemps, rappelle le syndicat Sud.

La direction du CHU, comme à son habitude, fait la sourde oreille. Une pétition est lancée, destinée au grand public, afin d'alerter le directeur général du CHU de Toulouse.