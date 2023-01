Une grève au sein de la société Grindler/Keolis affecte les transports grenoblois et les autocars de la région

Attention ce mardi 3 décembre matin et au moins jusqu'à jeudi sur certaines lignes de bus de la métropole grenobloise et sur certaines lignes des "Cars Région" dans le département ! Quatre syndicats : FO, CGT, CFDT et Sud appellent à la grève les quelques 180 conducteurs de la société Grindler/ Keolis Porte des Alpes. Les dépôts de Vif, Goncelin, Voreppe et Charvieu-Chavagneux vont débrayer "à 80%" selon un responsable syndical.

Les revendications portent sur les salaires. L'intersyndical réclame notamment une revalorisation à 13 euros du taux horaire qui est, à l'embauche, de 11,84 euros. Elle réclame également une hausse de la part patronale sur la mutuelle.

Les lignes affectées par le mouvement :