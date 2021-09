Une grève chez Sanofi Chimie : le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf va sortir du groupe pharmaceutique

Dans un mois, leur usine va quitter le géant pharmaceutique Sanofi pour en devenir une filiale, EuroAPI. Une chance pour le site selon le groupe, qui veut recentrer ses activités sur les biotechnologies et l'ARN Messager, plus rentables. Les salariés réclament des garanties. Ils souhaitent notamment que Sanofi participent à la modernisation de l'outil de travail avant d'externaliser le site. L'usine est vieillissante et pas très rentable pour le groupe. Les 300 salariés fabriquent les principes actifs de médicaments. Mais Sanofi ayant quasiment abandonné la recherche, elle veut se débarrasser du secteur "Chimie". "Pas de recherche, pas de nouvelles molécules, pas de débouchés" explique Vincent Pochon, délégué Sud de l'entreprise. L'externalisation de l'usine pourrait permettre de relancer une production au ralenti et de travailler avec d'autres groupes pharmaceutiques.

Les grévistes réclament aussi des précisions sur le montage financier. Car dans un premier temps, l'usine va rester propriété de Sanofi, mais EuroAPI entrera en bourse en 2022 et Sanofi ne gardera que 30% des parts. Quid des 60% restants ? Pour l'instant, les représentants du personnel n'en savent rien. "Ce qui peut se passer, c'est peut-être un démantèlement" s'inquiète Marc Mercadal, délégué CGT, "là nous avons un contrat commercial pour fabriquer l'antibiotique de Sanofi pendant cinq ans, mais qu'est ce qu'il va se passer dans cinq ans ? Toutes les usines qui ont été vendues avec un contrat commercial de cinq ans ont toutes fermées. Nous on veut des garanties sur le long terme".

Les syndicats doivent rencontrer le futur PDG d'EuroAPI ce vendredi. Ils organiseront un grand rassemblement devant l'usine le 14 septembre.