Solocal en grève à Nancy contre le "management par la terreur"

Nancy, France

Réduction de personnels, course aux contrats... et souffrance au travail. L'intersyndicale de Solocal dénonce une situation préoccupante pour les 3 500 personnes employées en France par ce groupe spécialisé dans la publicité numérique des entreprises.

L'entreprise entretient la peur" (communiqué de l'intersyndicale)

A l'agence de Nancy (90 salariés environ), comme ailleurs, le plan social, mis en oeuvre en 2018 sur les sites de l'ex-entreprise Pages Jaunes, a fortement dégradé les conditions de travail, explique le communiqué de l'intersyndicale de Solocal.

Un millier de personnes ont quitté le groupe, soit 30% des effectifs. La charge de travail a augmenté pour ceux qui restent.

Les syndicats accusent l'entreprise d'entretenir "la peur en multipliant les licenciements pour motifs futiles et les licenciements de salariés en arrêt maladie".

La pression des actionnaires

Si tous les employés sont concernés, les salariés du service commercial sont particulièrement touchés : "Ils n'en peuvent plus parce qu'on leur demande toujours plus de contrats. Ces gens souffrent à cause de la pression des actionnaires", explique Frédéric Gallois, délégué syndical central FO.

L'intersyndicale note que "les remontées et les revendications restent lettres mortes" jusqu'à maintenant...

La journée de grève, ce jeudi 21 novembre, envoie donc un message à la direction du groupe avant un rendez-vous prévu le mercredi 27 novembre. Après cette rencontre, les syndicats se détermineront sur la suite éventuelle à donner au mouvement.

Le groupe Solocal emploie environ 300 personnes dans le Grand-Est, répartis entre Nancy, Reims et Strasbourg.