Une grève contre « les petits salaires » chez Armatis

Caen, France

En plein débat sur le pouvoir d’achat, les salariés d’Armatis apporte leur tonalité. Dans le centre d’appel situé au Nord de Caen, les années passent et les rémunérations stagnent selon David Boulais, délégué syndical FO : « Le site a été créé à Caen il y a 12 ans et on n’a pas eu la moindre augmentation de salaires depuis l’ouverture » explique le représentant des personnels, devant une vingtaine de salariés rassemblés à l’entrée du site. Aucune réunion n’est prévue avec la direction (qui ne souhaite pas, non plus, communiquer devant les médias). Mais cette dernière a mandaté un huissier, ce lundi matin, « pour venir constater le piquet de grève et relever les identités des personnes présentes » précise le syndicaliste.

« Pas de gestion humaine, nous sommes des matricules » - une employée

Entamé vendredi, le mouvement a pris de l’ampleur ce lundi. Au-delà des personnes rassemblées autour d’un feu de palette, « nous sommes une centaine de grévistes et d’autres s’ajouteront demain » précise David Boulais. Ces employés doivent se contenter du minimum légal ou à peine mieux. « Je suis mère célibataire et honnêtement je ne m’en sors pas. » explique l’une des grévistes. « Les amplitudes horaires de 8h à 21h m’obligent à faire garder ma petite fille. Et avec l’augmentation des prix de l’essence je suis très vite à découvert tous les mois » avoue la jeune femme, dépitée aussi par la gestion humaine de la société « ici nous ne sommes des matricules ». Ces salariés ne sont évidemment pas les seuls en France à devoir se contenter du SMIC, mais ici le régime sec passe mal au regard « des bénéfices de l’entreprise, plusieurs centaines de milliers d’euros » grince David Boulais. « On estime qu’au bout d’un moment ça doit redescendre vers les salariés de bases, parce que ce sont eux qui font ces profits pour l’entreprise ». Autour du feu de palette en ce lundi matin de débrayage, les salariés évoquent aussi la pression sur le plateau téléphonique, les primes non versées, les conversations enregistrées et les sanctions disciplinaires. Des conditions de travail à l’origine « d’un taux d’absentéisme de 15 % des 700 salariés » indique le responsable Force Ouvrière.

Dernier élément de crispation : les arriérés de salaires. « Un problème depuis des mois, voire des années. La direction nous dit que les donneurs d’ordres, type Engie (fournisseur d’énergie) et Orange (opérateur téléphonique) ne redescendent pas correctement les données de ventes. Mais nous on travaille pour Armatis, donc le salaire doit être payé en temps et en heure par Armatis ! » explique David Boulais. Le mouvement se poursuivra au moins ce mardi dans le centre d’appels installé dans la zone industrielle du Mont Coco.