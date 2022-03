Une grève express sur les sites toulousains d'Airbus pour réclamer des hausses de salaires

Une grève "express" est prévue ce mardi 15 mars sur les sites d'Airbus, à Toulouse. La CFDT, la CGT et l'UNSA (mais pas FO le syndicat majoritaire) appellent tous les salariés à cesser le travail entre 8H45 et 9h45 pour réclamer des hausses de salaires dans le cadre des négociations annuelles. Ces trois syndicats estiment que les proposition de la direction sont "indignes" à savoir 3.2% cette année et 2% l'an prochain. Cela ne permettra pas de rattraper la crise ni couvrir l'inflation, disent les syndicats. Des rassemblements sont prévus au Palays pour la division Espace, devant le siège à Blagnac et au sein des usines. Les syndicats rappellent qu'Airbus a enregistré un bénéfice net record en 2021 de 4,2 milliards d'euros.

Airbus regrette cette grève minoritaire

Dans un communiqué transmis ce jour à France Bleu Occitanie, le constructeur européen réagit à cet appel à la grève : "Airbus a pris note de l'appel à la grève lancé par la CGT et la CFDT et regrette cette approche. Ces deux organisations, dont l'une n'est d'ailleurs pas représentative au niveau du Groupe, sont les seules à avoir appelé à la grève. Airbus a démontré par le passé sa capacité à relever de nombreux défis par le dialogue social, et à améliorer les conditions de travail de ses employés. L'accord sur la santé et la prévoyance signé par l'ensemble des organisations syndicales en février 2022 en est un exemple récent. La direction poursuit les discussions avec les organisations syndicales représentatives qui le souhaitent en vue d'un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). La direction a proposé de sécuriser les années 2022 et 2023 en proposant une politique salariale d'un niveau de 6,2%.

Airbus assure être à la recherche "du meilleur équilibre entre les attentes exprimées par les salariés en termes de pouvoir d'achat et le nécessaire maintien d'une compétitivité forte pour l'entreprise malgré un contexte qui reste difficile et incertain." Une nouvelle réunion de négociations, la troisième, est prévue le mardi 16 mars.