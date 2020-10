Une grève lancée chez Lindt à Oloron, un projet de restructuration inquiète les salariés

Les salariés du chocolatier Lindt à Oloron-Sainte-Marie sont inquiets. Un projet de restructuration est dans les cartons depuis plusieurs semaines et pourrait avoir des conséquences sur l'emploi, au sein de la seule usine de chocolat en France, du groupe suisse.

Un CSE extraordinaire ce mardi

La direction a confirmé, ce mardi après-midi, ses intentions lors d'un CSE extraordinaire, un comité social et économique, indique l'intersyndicale de Lindt, qui craint des suppressions de postes et des dégradations des conditions de travail pour les salariés permanents mais aussi et surtout pour les intérimaires et les saisonniers.

Aucun chiffre n'a été précisément dévoilé par la direction qui, selon les syndicats, a précisé qu'il n'y aurait pas de licenciements secs. Ce projet de restructuration doit s'étaler dans le temps, d'ici les deux prochaines années. Il n'empêche que les salariés, inquiets, ont été appelés à se rassembler devant le bâtiment administratif du chocolatier Lindt à Oloron-Sainte-Marie.