Une grève pour de meilleures conditions de travail à l'école d'infirmières de la Croix-Rouge au Mans

"Là on n'en peut plus", résume Isabelle, l'une des formatrices de l'IFSI de la Croix-Rouge Française au Mans à avoir cessé le travail ce jeudi. Avec une vingtaine de collègues et d'étudiants, elle dénonce une dégradation des conditions de travail et d'études.

"On répond à tous les appels d'offres, toutes les demandes de l'ARS. On a désormais deux promotions par an. Mais on n'a pas les moyens de faire ça !" Elle déplore des salaires plus faibles que dans les autres instituts de formation en soins infirmiers, de l'ordre de "600 euros de moins par mois". "Des collègues sont partis, d'autres sont en arrêt et pas remplacés, la charge de travail est ingérable pour ceux qui restent".

Locaux vétustes

La question des locaux revient souvent dans les bouches des formatrices comme de leurs élèves : "_L'amphi prend l'eau_, on n'a pas de salle de pause alors on mange en classe, dans des salles où on a trop froid l'hiver et trop chaud l'été", égrène Agatha, en deuxième année. "On a envie de bien faire, on est motivés pour apprendre ce métier, mais ce ne sont vraiment pas des conditions faciles pour commencer."